Росіяни захопили Мар'їнку? У ЗСУ прояснили ситуацію

"Ні на що більше ворог у принципі не здатний"

Російські пропагандисти заявляють про нібито повне захоплення міста Мар’їнка (Донецька область). Проте їхні слова не мають нічого спільного з реальністю.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, у ситуації з Мар’їнкою росіяни видають бажане за дійсне.

"Оборонне відомство Росії завжди відрізнялося брехливими та надто позитивними для росіян заявами", — сказав Штупун.

Військовий зазначив, що у місті "тривають жорстокі та кровопролитні бої", і противник "не взяв Мар’їнку, як він заявляє".

При цьому спікер звернув увагу на те, що російські загарбники поставили собі за мету до кінця 2023 року "взяти Мар’їнку та Авдіївку", проте Штупун запевняє, що "цього у них не вийде".

"Ні на що більше ворог в принципі не здатний", — резюмує Штупун.

Нагадаємо, що Мар’їнка — це місто, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року. Воно розташований практично впритул до Донецька. І від нього до найближчого району обласного центру можна дійти пішки за 20-30 хвилин. Наприкінці осені-початку зими 2023 року ворог у цьому районі значно посилив свої штурми.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ вдало контратакували біля Авдіївки та відбили низку позицій.