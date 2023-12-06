"Вагнерівці" повернулись на фронт, але під іншою назвою: що відомо про новий підрозділ

Мʼясорубка МО РФ працює далі

Відома ПВК "Вагнер" повернулась у зону бойових дій, але вже під іншою назвою. Українські військові почали помічати, що на фронті почали з'являтися підрозділи "Шторм V".

Вони діють переважно на Куп'янському напрямі, у підпорядкуванні ДВ "Захід". Про це повідомляє воєнно-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, спочатку було не зовсім зрозуміло, хто у цих підрозділах. Ба більше, заради жарту навіть казали, що це підрозділи сформовані з вакцинованих "Супутник-V", тому, що на них морочитися, самі через якийсь час помруть від побічних дій. Проте, як виявилося, здебільшого дані підрозділи складаються з колишніх головорізів ПВК "Вагнер".

"Тобто, фактично, "Шторм V" це той же ПВК "Вагнер", тільки під патронатом Міноборони РФ, причому з повним ребрендингом. Більше ніякого ПВК "Вагнер", про нього в інформпросторі та в цілому, забуватимуть цілком і повністю, а "вагнери", що перекочували, — це "Шторм V", — зазначає Коваленко.

Причому на Куп'янському напрямі їх активно застосовують.

"А чого б і ні, застоялися… пора в м'ясорубку", — додає він.

Зазначається, щоб на північний схід від Синьківки вели наступальні дії 25-а і 138-а ОМСБр зі складу 6 ОВА, а на південь від Ольшан обмежилися силами лише 25-й ОМСБр. І саме у складі цих ОМСБр і знаходяться штурмові роти "Шторм V", по 3 на кожну Бр.

Проте, як зазначає воєнний оглядач, ці нові підрозділи не дуже й успішні, адже днями їхній склад поповнився ще 300 бійцями для доукомплектації.

"Також штурмові роти "Шторм V" прикріплені до 26 ТП 47 ТД і 27 ОМСБр 1 ТА Західного ВО. Тут вимальовується тиск на Лиман Перший, а затикання механізованих прогалин ребрендованих туш", — додає Коваленко.

На його думку, після нейтралізації тандему Пригожин-Уткін і Чекалов, МО РФ повністю підім'яв систему "Вагнер", а заступник Пригожина-Уткіна і Чекалова, Антон Єлізаров "Лотос" виявився "безхарактерною амебою, яку без проблем під свій мотив скрутив оленяр-різьбяр по дереву".

"Але насправді це тільки вершина айсберга того, як розгулявся Сергій Шойгу, відчувши всю повноту влади в зоні БД і без будь-якої конкуренції. Подробиці про його захоплення контролю дещо пізніше і скажу так, Путіну саме час ходити під себе. Пригожин-Уткін хоч якось урівноважували, балансували, якщо хочете, амбітного тувинця, тепер же в нього гальма явно зриває", — зауважив Коваленко.

Раніше "Телеграф" писав, що у розформованій ПВК "Вагнер" заявляли, що лише у їхніх лавах служило близько 50 тисяч ув’язнених, і кожен п’ятий із них помер.