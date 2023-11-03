ПВК "Вагнера" хочуть допомогти зброєю противникам Ізраїлю: розвідка США дізналася деталі

Поки невідомо, про яку кількість установок йдеться

Приватна військова компанія "Вагнера" планує надати підтримку бойовикам із "Хезболли". Зокрема, ліванцям хочуть передати систему ППО.

Про це з посиланням на дані американської розвідки пише The Wall Street Journal. За даними співрозмовників авторитетного видання, йдеться про передачу системи СА-22.

Розвідники повідомили, що Штати активно стежать за тим, як просуваються переговори між бойовиками "Вагнера" та "Хезболли". Вони також зазначили, що поки що у них немає інформації про те, що система ППО вже була доставлена до Лівану. При цьому вони визнають, що частина представників двох угруповань дислокується у Сирії.

Як відомо, бойовики "Хезболли" активно підтримують ХАМАС, який розпочав криваву війну проти Ізраїлю. Неодноразово ізраїльська армія завдавала ударів по позиціях "Хезболли" в Лівані, що стало відповіддю на удари бойовиків по території Ізраїлю. Лідери угруповання вже неодноразово говорили, що готові приєднатися до війни на боці ХАМАС.

Для довідки. Система СА-22 також має назву "Панцир-С1". Вона активно застосовується окупантами на війні в Україні і являє собою зенітно-ракетний комплекс, встановлений на вантажівці. Виробляють ці установки у росії.

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