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ПВК "Вагнера" хочуть допомогти зброєю противникам Ізраїлю: розвідка США дізналася деталі

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Бойовики Хезболли підтримують ХАМАС Новина оновлена 03 листопада 2023, 08:21
Бойовики Хезболли підтримують ХАМАС. Фото Відкриті джерела

Поки невідомо, про яку кількість установок йдеться

Приватна військова компанія "Вагнера" планує надати підтримку бойовикам із "Хезболли". Зокрема, ліванцям хочуть передати систему ППО.

Про це з посиланням на дані американської розвідки пише The Wall Street Journal. За даними співрозмовників авторитетного видання, йдеться про передачу системи СА-22.

Розвідники повідомили, що Штати активно стежать за тим, як просуваються переговори між бойовиками "Вагнера" та "Хезболли". Вони також зазначили, що поки що у них немає інформації про те, що система ППО вже була доставлена до Лівану. При цьому вони визнають, що частина представників двох угруповань дислокується у Сирії.

Як відомо, бойовики "Хезболли" активно підтримують ХАМАС, який розпочав криваву війну проти Ізраїлю. Неодноразово ізраїльська армія завдавала ударів по позиціях "Хезболли" в Лівані, що стало відповіддю на удари бойовиків по території Ізраїлю. Лідери угруповання вже неодноразово говорили, що готові приєднатися до війни на боці ХАМАС.

Для довідки. Система СА-22 також має назву "Панцир-С1". Вона активно застосовується окупантами на війні в Україні і являє собою зенітно-ракетний комплекс, встановлений на вантажівці. Виробляють ці установки у росії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що єменські хусити оголосили війну Ізраїлю.

Теги:
#Ізраїль #Ліван #Хезболла #Сектор Газа #ПВК Вагнера