Стосується ситуації у Секторі Гази: Блінкен їде на переговори з Ізраїлем із важливим проханням

Держсекретар США висловився про необхідність паузи

Ізраїль має погодитись на короткочасне припинення вогню у Секторі Гази. Із таким закликом виступили США.

Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, перерва у бойових діях потрібна для того, щоб звільнити заручників. Також під час паузи необхідно зайнятися розподілом гуманітарної допомоги, пише The New York Times.

За даними видання, у США таке припинення вогню називають "гуманітарними паузами". Це питання Блінкен планує обговорити з керівництвом Ізраїлю під час переговорів, запланованих на 3 листопада.

Перед вильотом на Близький Схід Блінкен сказав, що його завдання – забезпечити безпеку для цивільних осіб у Секторі Гази під час війни.

При цьому в Білому домі наполягають, що "гуманітарна пауза" ніяк не є проханням до загального припинення бойових дій. Блінкен упевнений, що при другому варіанті бойовики з ХАМАС матимуть перевагу, оскільки у них буде пауза на відновлення від інтенсивних ударів із боку Ізраїлю.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Ізраїль продовжує наземну атаку у Газі.