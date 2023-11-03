Касается ситуации в Секторе Газа: Блинкен едет на переговоры с Израилем с важной просьбой

Госсекретарь США высказался о необходимости паузы

Израиль должен согласиться на кратковременное прекращение огня в Секторе Газа. С таким призывом выступили США.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, перерыв в боевых действиях нужен для того, чтобы освободить заложников. Также во время паузы необходимо заняться распределением гуманитарной помощи, пишет The New York Times.

По данным издания, в США такое прекращение огня называют "гуманитарными паузами". Этот вопрос Блинкен планирует обсудить с руководством Израиля во время переговоров, которые запланированы на 3 ноября.

Перед вылетом на Ближний Восток Блинкен сказал, что его задача — обеспечить безопасность для гражданских лиц в Секторе Газа во время войны.

При этом в Белом доме настаивают на том, что "гуманитарная пауза" никак не является просьбой к общему прекращению боевых действий. Блинкен уверен, что при втором варианте боевики из ХАМАС получат преимущество, так как у них будет пауза на восстановление от интенсивных ударов со стороны Израиля.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Израиль продолжает наземную атакую в Газе.