ЧВК "Вагнера" хотят помочь оружием противникам Израиля: разведка США узнала детали

Пока неизвестно, о каком количестве установок идет речь

Частная военная компания "Вагнера" планирует оказать поддержку боевикам из "Хезболлы". В частности, ливанцам хотят передать систему ПВО.

Об этом со ссылкой на данные американской разведки пишет The Wall Street Journal. По данным собеседников авторитетного издания, речь идет о передаче системы СА-22.

Разведчики сообщили, что Штаты активно следят за тем, как продвигаются переговоры между боевиками "Вагнера" и "Хезболлы". Они также отметили, что пока у них нет информации о том, что система ПВО уже была доставлена в Ливан. При этом они признают, что часть представителей двух группировок дислоцируется в Сирии.

Как известно, боевики "Хезболлы" активно поддерживают ХАМАС, который начал кровавую войну против Израиля. Неоднократно израильская армия наносила удары по позициям "Хезболлы" в Ливане, что стало ответом на удары боевиков по территории Израиля. Лидеры группировки уже неоднократно говорили о том, что готовы присоединиться к войне на стороне ХАМАС.

Для справки. Система СА-22 также имеет название "Панцирь-С1". Она активно применяется оккупантами на войне в Украине и представляет собой зенитно-ракетный комплекс, установленный на грузовике. Производят эти установки в россии.

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