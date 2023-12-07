Рятували всією країною: від поранень помер відомий актор, який захищав Україну від початку вторгнення

Актор нещодавно відзначив день народження

Помер відомий український актор театру та кіно Василь Кухарський. У вересні він отримав тяжке поранення на фронті, але організм не витримав боротьби.

Про це повідомила дружина актора Наталія Гордій-Кухарська. "Театр на Подолі", де служив Василь, підтвердив інформацію та пообіцяв пізніше повідомити про дату прощання з артистом.

Помер Василь сьогодні, 7 грудня. Відомо, що в перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну артист вступив до лав ЗСУ. У вересні поточного року він отримав тяжке поранення на фронті, і українці збирали йому гроші на лікування.

"Сьогодні пішов на Небеса мій прекрасний чоловік, справжній воїн, мужній козак, талановитий актор, такий тато, про якого можна просто мріяти Василь Кухарський. Дорогий і рідний, милий котєтко — лети високо. І будь поруч завжди", — написала Наталя.

Очевидно, поранення було вкрай важким і його організм не впорався. 2 грудня акторові виповнилося 42 роки. Василь Кухарський відомий за ролями у фільмах "Максим Оса та золото Песиголовця" та "Толока".

"Він так і не зміг повернутися до життя", — написали його колеги з "Театру на Подолі".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на фронті вбито відомого футболіста Віталія Залізняка. З початком повномасштабного вторгнення спортсмен узяв зброю до рук і пішов фронт захищати свою батьківщину.