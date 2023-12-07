Спасали всей страной: от ранений умер известный актер, защищавший Украину с начала вторжения

Актер недавно отметил день рождения

Умер известный украинский актер театра и кино Василий Кухарский. В сентябре он получил тяжелое ранение на фронте, но организм не выдержал борьбы.

Об этом сообщила жена актера Наталья Гордей-Кухарская. "Театр на Подоле", где служил Василий, подтвердил информацию и пообещал позже сообщить о дате прощания с артистом.

Скончался Василий сегодня, 7 декабря. Известно, что в первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину артист вступил в ряды ВСУ. В сентябре текущего года он получил тяжелое ранение на фронте, и украинцы собирали деньги ему на лечение.

"Сегодня ушел на Небеса мой прекрасный муж, настоящий воин, мужественный казак, талантливый актер, такой папа, о котором можно просто мечтать Василий Кухарский. Дорогой и родной, миленький котетко — лети высоко. И будь рядом всегда", — написала Наталья.

По всей видимости, ранение было крайне тяжелым и его организм не справился. 2 декабря актеру исполнилось 42 года. Василий Кухарский известен по ролям в фильмах "Максим Оса и золото Песиголовца" и "Толока".

"Он так и не смог вернуться к жизни", – написали его коллеги из "Театра на Подоле".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фронте убит известный футболист Виталия Зализняка. . С началом полномасштабного вторжения спортсмен взял оружие в руки и ушел на фронт защищать свою родину.