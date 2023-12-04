Играл за целый ряд клубов: на фронте погиб известный украинский футболист

Виталию было 50 лет

Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла и в семью известного бывшего футболиста Виталия Зализняка.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола. Мужчина являлся эксзащитником ФК "Космос" (Павлоград), ФК "Металлург" (Новомосковск), ФК "Мариуполь", ФК "Торпедо" (Запорожье), ФК "Сталь" (Каменское), ФК "Электрометаллург-НЗФ" (Никополь). С началом полномасштабного вторжения спортсмен взял оружие в руки и ушел на фронт защищать свою родину.

Он служил наводчиком пулеметного отделения взвода огневой поддержки роты огневой поддержки. К сожалению, во время одного из боевых заданий в районе села Зализнычное Виталий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

"От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Виталия…", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что на войне погиб известный украинский спортсмен и актер Евгений Светличный.