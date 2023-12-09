Як за прізвищем зрозуміти, що до ваших предків ставилися без поваги: перевірте своє

Вся справа у суфіксі

Українські прізвища можуть багато розповісти про предків носія. Деякі вказують на походження від людей, які мали відношення до церкви, а інші можуть говорити про те, що до предків ставилися зневажливо.

Як розповіла генеалог Ольга Михайличенко, яка досліджує питання українських прізвищ понад 15 років, суфікс може багато розповісти про походження та трансформацію прізвища. Зокрема суфікси -ак, -як, -нак, -няк, -чак, -шак, -щак означали зневажливе ставлення до людини. За її словами, такі прізвища як Байдак, Лошак, Повторак, Гурнак, Проскурняк, Дричак, Хижняк, Черняк давали тим, до кого не мали великої поваги.

За словами дослідниці, за суфіксами можна зрозуміти й те, як з’явилося прізвище. Наприклад, закінчення -ин, -їв притаманні патронімічним прізвищам, які походять від патріарха роду. Сюди можна віднести й прізвища із закінченням -ьов.

Походження у прізвищах суфіксів -енко та -єнко згадується переважно з часів козацтва. Вони найчастіше мають значення "син": Василенко – син Василя, Гриценко – син Гриця, Стеценко – син Стецька, Гончаренко – син Гончара тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські родові імена, які давали людям, які боролися за свободу України у різний час. Якщо ваше прізвище звучить так, то можливо ваші предки серед них.