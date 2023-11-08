Предки з такими прізвищами були священиками або мали відношення до церкви: перевірте своє у списку
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В Україні є низка прізвищ, які пов’язані з церквою
Деякі українські прізвища несуть у собі "церковний слід". За ними можна впевнено сказати, що ваші предки були якимось чином пов’язані з церквою або навіть були священиками.
Про це пише "Весела Абетка". Йдеться про такі прізвища як: Дяк, Дяченко, Співак, Пономар, Пономаренко.
В даному випадку однозначно простежується "церковний слід", оскільки "Дяк" — це похідне від диякон (церковний чин), а паламар — служитель православної церкви. Однак є ще ряд прізвищ, які можна так чи інакше пов’язати із церквою: Паламар, Паламаренко, Паламарчук.
Варто зазначити, що після закінчення семінарій та Могилянської Академії у 18-19 століттях люди отримували окремі прізвища. Вони мали відрізняти освічених священиків від загальної маси людей. До них відносяться:
- Вознесенський,
- Нікольський,
- Рождественський,
- Спасокукоцький,
- Спаський
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що було названо три найпопулярніші прізвища в Україні. Найпоширеніша з них має понад 150 тисяч носіїв по всій країні.