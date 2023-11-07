Українське коріння у відомих єврейських прізвищах: перелік видатних постатей

Раніше в євреїв прізвищ взагалі не було

Єврейська діаспора в Україні є чи найбільшою, але мало хто знає, що євреї отримували прізвища українського походження. Серед них є й ті люди, які стали відомими всьому світу.

Часто євреї отримували прізвища саме від назв українських міст чи населених пунктів, у яких проживали. І все, тому що вони не мали власних прізвищ, пише "Хедшот".

Після поділу Польщі, наприкінці XVIII століття, до складу росії увійшли нові українські землі, а разом з ними й нові піддані, серед них — понад півмільйона євреїв. Але прізвищ більшість з них не мала, обходилися ім'ям та по батькові у формі бен (син) чи бат (донька).

У 1804 було видано імператорський указ, який зобов'язав усіх євреїв прийняти прізвище. На це відводилося два роки, але євреї побоювалися, що після перепису влада збільшить податки й рекрутуватиме юнаків на військову службу.

Які українські міста дали прізвища євреям

Найбільше пощастило Бродам — невеликому місту за сто кілометрів від Львова, яке тоді населяли близько 9 000 євреїв. У першій половині XX століття прізвище Бродський було на слуху. Зокрема, й завдяки живописцю-єврею Ісаку Ізраїльовичу Бродському. Він помер у 1939-му в Ленінграді, а наступного року в цьому місті народився ще один Бродський — майбутній поет та лауреат Нобелівської премії. Назву містечка (щоправда, в англійській транскрипції) у своєму прізвищі зберіг і популярний голлівудський актор Едрієн Броуді, який зіграв у фільмі Романа Поланського "Піаніст". Лауреат "Оскара" народився в Нью-Йорку, але його батько — єврейський емігрант із Польщі.

Бердичів — символ єврейського життя в Україні. Його назва містечка послужила прізвищем Міхе Йосефу Бердичевському (1865-1921) — відомому єврейському мислителю та письменнику, який творив на івриті та їдиші. Також схоже прізвище було і у чилійського генерала Хосе Бердичевського-Шера, заступника головкому ВПС цієї країни, прихильника Піночета, який служив послом Чилі в Ізраїлі.

Ще одне "єврейське" місто — Бершадь. Серед осіб на прізвище Бершадський не виявилося зірок світового масштабу, але все ж таки є кілька значних постатей. Ісайя Бершадський (1872-1908) — один із перших івритських письменників. Відомий живописець Юлій Рафаїлович Бершадський (1869-1956), та його син — Рудольф Юлійович Бершадський (1909-1979) — поет, прозаїк та сценарист. І, нарешті, Сергій Олександрович Бершадський (1850-1896), етнічний росіянин, що пройшов шлях від юдофоба до юдофіла, юрист, який написав цілу низку праць з історії євреїв Литви та Польщі.

На відміну від Бершаді, Черкаси — великий обласний центр. Серед його однопрізвищників зазначимо Шуру Черкаського (1911-1996), одного з найвидатніших фортепіанних виконавців сучасності. Хоча народився він в Україні, але покинув країну у 12 років, майже все життя провів у Сполучених Штатах, а на схилі років поїхав до Великобританії. Безумовно, необхідно згадати й Давида Яновича Черкаського (1931-2018), відомого режисера-мультиплікатора, автора "Пригод капітана Врунгеля", а також ізраїльську художницю Зою Черкаську, яка народилася в Києві, але емігрувала до Ізраїлю на початку 1990-х.

У Черкаській області є невелике (всього 16 000 мешканців) містечко Шпола, але прізвище Шполянський (або Сполянський) було дуже поширеним, адже колись євреї становили майже половину місцевого населення. Мало хто знає Амінодава Пейсаховича Шполянського, а ось про Дона-Амінадо (1888-1957) — поета, сатирика, письменника — чув багато хто. Насправді це та сама людина, популярна до революції в росії, а після еміграції — й у Франції. Трохи менш відомий талановитий композитор Міша Сполянський (1898-1985), чия творча кар'єра розпочалася в Німеччині, де він став одним із провідних композиторів кіно. Після приходу до влади нацистів та втечі до Великобританії Сполянський працював із такими знаменитими режисерами як Корда та Хічкок, його пісні виконував знаменитий Поль Робсон.

На відміну від перерахованих вище міст, у сучасній Умані помітна єврейська присутність, щоправда, завдяки паломникам із далекого зарубіжжя. Назву міста у своєму прізвищі зберіг відомий радянський дипломат Костянтин Уманський (1902-1945). Він народився в заможній сім'ї, зробив чудову кар'єру в Комісаріаті закордонних справ, у роки війни обіймав посаду посла СРСР у Сполучених Штатах.

Ще одне відоме єврейське містечко на Черкащині — Сміла. Можливо, про колишній розквіт єврейського життя нагадає досить популярне прізвище Смілянський. Найбільш відомі люди з цим прізвищем знайшли себе в Землі Ізраїлю. Першим із них слід назвати Моше Смілянського (1874-1953) — сіоністського лідера та письменника. Письменниками були й кілька його родичів: брат Меїр, племінник Зеєв Смілянський та син Зеева — Ізхар. Останній — під ім'ям Самех Ізхар — став найвідомішим, був депутатом Кнесета кількох скликань, лауреатом Державної премії Ізраїлю тощо.

Ще один Моше Смілянський народився в 1950 році в сім'ї вихідців з України, після зміни прізвища став Яалоном, обіймав посаду Генштабу ЦАХАЛу та міністра оборони країни.

"Телеграф" раніше писав, що професор, доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти Петро Олексійович Масляк розповів, як виникли найдавніші українські прізвища.