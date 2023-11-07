Украинские корни в известных еврейских фамилиях: список выдающихся фигур

Раньше у евреев фамилий вообще не было

Еврейская диаспора в Украине является самой большой, но мало кто знает, что евреи получали фамилии украинского происхождения. Среди них есть и люди, которые стали известны всему миру.

Часто евреи получали фамилии от названий украинских городов или населенных пунктов, в которых проживали. И все, потому что у них не было собственных фамилий, пишет "Хедшот".

После раздела Польши, в конце XVIII века, в состав россии вошли новые украинские земли, а вместе с ними и новые подданные, среди них более полумиллиона евреев. Но фамилий большинство из них не имело, обходились именем и отчеством в форме бен (сын) или бат (дочь).

В 1804 году был издан императорский указ, который обязал всех евреев принять фамилию. На это отводилось два года, но евреи опасались, что после переписи власти увеличат налоги и будут рекрутировать юношей на военную службу.

Какие украинские города дали фамилии евреям

Больше всего повезло Бродам — небольшому городу в ста километрах от Львова, который тогда населяли около 9 000 евреев. В первой половине XX века фамилия Бродский была на слуху. В частности, и благодаря живописцу-еврею Исааку Израилевичу Бродскому. Он умер в 1939 году в Ленинграде, а в следующем году в этом городе родился еще один Бродский — будущий поэт и лауреат Нобелевской премии. Название городка (правда, в английской транскрипции) в своей фамилии сохранил и популярный голливудский актер Эдриен Броуди, сыгравший в фильме Романа Полански "Пианист". Лауреат "Оскара" родился в Нью-Йорке, но его отец — еврейский эмигрант из Польши.

Бердичев – символ еврейской жизни в Украине. Его название городка послужило фамилией Михе Йосефу Бердичевскому (1865-1921) — известному еврейскому мыслителю и писателю, творившему на иврите и идише. Также похожая фамилия была и у чилийского генерала Хосе Бердичевского-Шера, заместителя главка ВВС этой страны, сторонника Пиночета, служившего послом Чили в Израиле.

Еще один "еврейский" город — Бершадь. Среди лиц по фамилии Бершадский не оказалось звезд мирового масштаба, но все же есть несколько значительных фигур. Исайя Бершадский (1872-1908) – один из первых ивритских писателей. Известный живописец Юлий Рафаилович Бершадский (1869-1956), и его сын Рудольф Юльевич Бершадский (1909-1979) — поэт, прозаик и сценарист. И, наконец, Сергей Александрович Бершадский (1850-1896), этнический русский, прошедший путь от юдофоба до юдофила, юрист, написавший целый ряд работ по истории евреев Литвы и Польши.

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В отличие от Бершади, Черкассы – большой областной центр. Среди его однофамилиев отметим Шуру Черкасского (1911-1996), одного из самых выдающихся фортепианных исполнителей ХХ века. Хотя родился он в Украине, но покинул страну в 12 лет, почти всю жизнь провел в Соединенных Штатах, а на склоне уехал в Великобританию. Безусловно, необходимо вспомнить и Давида Яновича Черкасского (1931-2018), известного режиссера-мультипликатора, автора "Приключений капитана Врунгеля", а также израильскую художницу Зою Черкасскую, родившуюся в Киеве, но эмигрировавшую в Израиль в начале19.

В Черкасской области небольшой (всего 16 000 жителей) городок Шпола, но фамилия Шполянский (или Сполянский) была очень распространенной, ведь когда-то евреи составляли почти половину местного населения. Мало кто знает Аминодава Пейсаховича Шполянского, а вот о Доне-Аминадо (1888-1957) — поэте, сатирике, писателе — слышали многие. На самом деле это тот же человек, популярный до революции в россии, а после эмиграции и во Франции. Несколько менее известен талантливый композитор Миша Сполянский (1898-1985), чья творческая карьера началась в Германии, где он стал одним из ведущих композиторов кино. После прихода к власти нацистов и бегства в Великобританию, Сполянский работал с такими знаменитыми режиссерами как Корда и Хичкок, его песни исполнял знаменитый Поль Робсон.

В отличие от вышеперечисленных городов, в современной Умани заметно еврейское присутствие, правда, благодаря паломникам из дальнего зарубежья. Название города в своей фамилии сохранил известный советский дипломат Константин Уманский (1902–1945). Он родился в зажиточной семье, сделал отличную карьеру в Комиссариате иностранных дел, в годы войны занимал должность посла СССР в Соединенных Штатах.

Еще один известный еврейский городок в Черкасской области — Смела. Возможно, о былом расцвете еврейской жизни напомнит довольно популярную фамилию Смелянский. Наиболее известные люди с этой фамилией обрели себя в Земле Израиля. Первым из них следует назвать Моше Смилянского (1874-1953) – сионистского лидера и писателя. Писателями были и несколько его родственников: брат Меир, племянник Зеев Смелянский и сын Зеева — Изхар. Последний – под именем Самех Изхар – стал самым известным, был депутатом Кнессета нескольких созывов, лауреатом Государственной премии Израиля и т.д.

Еще один Моше Смилянский родился в 1950 году в семье выходцев из Украины, после смены фамилии стал Яалоном, занимал должность Генштаба ЦАХАЛа и министра обороны страны.

"Телеграф" ранее писал, что профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Петр Алексеевич Масляк рассказал, как возникли древнейшие украинские фамилии.