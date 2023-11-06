Древнейшие украинские фамилии: ученый рассказал, как они возникли

Возле с украинцев издавна жили представители других народов

Многих людей интересует история своего рода. Именно фамилия может многое рассказать о человеке и его предках. По ней можно узнать, кем работали, где проживали родственники или даже, какая у них была внешность и характер.

Но есть фамилии, которые не подходят под эти критерии и скрывают множество интересных историй. Подробнее об этом рассказал профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Петр Алексеевич Масляк.

Например, такие фамилии, как Паталах или Паталаха происходят из арабского языка. Потому что они образовались от слов "фахт". Это означает "победа" и "Аллах" – Бог.

Профессор утверждает, что украинские фамилии с суффиксами "ахно" или "но" также происходят из арабского. Например, Дахно, Махно, Тахно или Сахно.

Он рассказал, что его предки происходят из рода "Маслямаков", которые имели многочисленный гарем и оставили много потомков.

Так, по словам Петра Масляка, в VIII веке нашей эры, когда на территории Украины проживало славянское межплеменное объединение антов, по нашей земле проходил сын саудовского халифа Маслямак. Его мать была наложницей из рода египетских фараонов. Так и возникли фамилии – Масляк, Маслак, Маслюк, Маслік, Маслук, Маслек, Маслик.

Профессор отмечает, что первая часть всегда остается "Масл", а дальше меняется только одна гласная.

Ранее "Телеграф" рассказал, сколько украинцев имеют одинаковые фамилии. Отмечалось также, что больше всего людей в Украине имеют фамилию Мельник.