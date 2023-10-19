У путина украинская фамилия? Что она означает и как появилась

В Украине фамилия Путин распространена в одном регионе

Не так давно стало известно, что означает фамилия Зеленский, которую носит украинский президент. Однако в Украине распространена еще одна известная фамилия — Путин.

На портале koshachek рассказали о том, откуда пошла эта фамилия и что может означать. Более того, у нее могут быть украинские корни.

Так, по некоторым данным фамилия Путин произошла от древнеукраинских нецерковных имен Путило, Путя и Путята, которые были широко распространены в прошлые века. Однако их точное происхождение остается загадкой по сей день.

Некоторые исследователи предполагают, что Путилой, Путей или Путятей называли ребенка, который родился в пути или во время переезда. Есть и другое предположение: так именовали ребенка потому, что в пеленках он был "спутанный", лежал со связанными руками и ногами, но это толкование маловероятно.

Также, возможно, в основе фамилии Путин лежит слово "путящий" — полезный, толковый, подходящий, порядочный. В то же время в словаре Даля Путна – бессмысленный человек.

Еще одна версия происхождения фамилии Путин связана со словом "путь". Ранее люди, которым не сиделось на месте, и они часто находились в дороге, получали прозвище путин, которое позже трансформировалось в фамилию. Фамилия могла также стать сокращением от финской фамилии Путяйнен.

Согласно ифнормации с портала "Родные", в Украине насчитывается 93 человека с фамилией Путин и больше всего она распространена в Запорожской области. Однако эта фамилия также распространена и в северной Италии. С латинского слово "путин" переводится как детский, а на литовском означает калина (putinas).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, откуда в Украине появились фамилии, связанные с животными. Наши предки верили, что оберегают себя от злой силы.