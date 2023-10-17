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Какие украинские фамилии произошли от внешности, характера или работы: проверьте свою в списке

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Как появлялись украинские фамилии Новость обновлена 17 октября 2023, 13:12
Как появлялись украинские фамилии. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинские фамилии несут за собой большую историю

По некоторым украинским фамилиям можно определить прошлое наших предков, потому как часть из них давали по определенным признакам: роду деятельности, внешности и даже каким-то привычкам. "Телеграф" предлагает узнать, что означают некоторые фамилии, которое наиболее распространены, а также и те, что встречаются довольно редко.

Так, некоторые фамилии украинцам давали учитывая то, чем они занимаются. К примеру, одна из самых часто встречаемых фамилий в Украине — Шевченко походит от сапожника (швець). Соответствующая информация была опубликована на YouTube-канале "Библиотека Сумского государственного университета".

Список фамилий и их происхождение

  • Кравченко — происходит от слова "кравець" (портной);
  • Мельник — тот, кто мелет муку;
  • Мороз — фамилия происходит от явления природы;
  • Бойко — эту фамилию давали за черту характера "боевой";
  • Лысенко — от внешнего вида (если человек лысый) или от названия животного "лис";
  • Бортник — тот, кто занимался лесным пчеловодством;
  • Стельмах — тот, кто изготавливал и направлял возы, сани;
  • Кушнир — тот, кто выделывал мех;
  • Гутник — тот, кто изготовлял посуду и другие вещи из стекла;
  • Довженко/Малышко — индивидуальные признаки человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии самые распространенные и сколько их носителей живет в Украине.

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#Украина #История #Фамилии