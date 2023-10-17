Какие украинские фамилии произошли от внешности, характера или работы: проверьте свою в списке

Украинские фамилии несут за собой большую историю

По некоторым украинским фамилиям можно определить прошлое наших предков, потому как часть из них давали по определенным признакам: роду деятельности, внешности и даже каким-то привычкам. "Телеграф" предлагает узнать, что означают некоторые фамилии, которое наиболее распространены, а также и те, что встречаются довольно редко.

Так, некоторые фамилии украинцам давали учитывая то, чем они занимаются. К примеру, одна из самых часто встречаемых фамилий в Украине — Шевченко походит от сапожника (швець). Соответствующая информация была опубликована на YouTube-канале "Библиотека Сумского государственного университета".

Список фамилий и их происхождение

Кравченко — происходит от слова "кравець" (портной);

— происходит от слова "кравець" (портной); Мельник — тот, кто мелет муку;

тот, кто мелет муку; Мороз — фамилия происходит от явления природы;

фамилия происходит от явления природы; Бойко — эту фамилию давали за черту характера "боевой";

— эту фамилию давали за черту характера "боевой"; Лысенко — от внешнего вида (если человек лысый) или от названия животного "лис";

— от внешнего вида (если человек лысый) или от названия животного "лис"; Бортник — тот, кто занимался лесным пчеловодством;

— тот, кто занимался лесным пчеловодством; Стельмах — тот, кто изготавливал и направлял возы, сани;

— тот, кто изготавливал и направлял возы, сани; Кушнир — тот, кто выделывал мех;

— тот, кто выделывал мех; Гутник — тот, кто изготовлял посуду и другие вещи из стекла;

— тот, кто изготовлял посуду и другие вещи из стекла; Довженко/Малышко — индивидуальные признаки человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии самые распространенные и сколько их носителей живет в Украине.