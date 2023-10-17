Какие украинские фамилии произошли от внешности, характера или работы: проверьте свою в списке
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Украинские фамилии несут за собой большую историю
По некоторым украинским фамилиям можно определить прошлое наших предков, потому как часть из них давали по определенным признакам: роду деятельности, внешности и даже каким-то привычкам. "Телеграф" предлагает узнать, что означают некоторые фамилии, которое наиболее распространены, а также и те, что встречаются довольно редко.
Так, некоторые фамилии украинцам давали учитывая то, чем они занимаются. К примеру, одна из самых часто встречаемых фамилий в Украине — Шевченко походит от сапожника (швець). Соответствующая информация была опубликована на YouTube-канале "Библиотека Сумского государственного университета".
Список фамилий и их происхождение
- Кравченко — происходит от слова "кравець" (портной);
- Мельник — тот, кто мелет муку;
- Мороз — фамилия происходит от явления природы;
- Бойко — эту фамилию давали за черту характера "боевой";
- Лысенко — от внешнего вида (если человек лысый) или от названия животного "лис";
- Бортник — тот, кто занимался лесным пчеловодством;
- Стельмах — тот, кто изготавливал и направлял возы, сани;
- Кушнир — тот, кто выделывал мех;
- Гутник — тот, кто изготовлял посуду и другие вещи из стекла;
- Довженко/Малышко — индивидуальные признаки человека.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии самые распространенные и сколько их носителей живет в Украине.