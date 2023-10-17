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Які українські прізвища походять від зовнішності, характеру чи роботи: перевірте своє у списку

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Як з’являлися українські прізвища Новина оновлена 17 жовтня 2023, 13:12
Як з’являлися українські прізвища. Фото Колаж "Телеграфу"

Українські прізвища несуть за собою велику історію

По деяким українським прізвищам можна визначити минуле наших предків, бо частину з них давали за певними ознаками: родом діяльності, зовнішності та навіть якимось звичкам. "Телеграф" пропонує дізнатися, що означають деякі прізвища, які найбільш поширені, а також і ті, що зустрічаються досить рідко.

Так, деякі прізвища українцям давали з огляду на те, чим вони займаються. Наприклад, одне з найпоширеніших прізвищ в Україні — Шевченко походить від слова швець. Відповідну інформацію було опубліковано на YouTube-каналі "Бібліотека Сумського державного університету".

Список прізвищ та їх походження

  • Кравченко — походить від слова "кравець";
  • Мельник - той, хто меле муку;
  • Мороз - прізвище походить від явища природи;
  • Бойко — це прізвище давали за межу характеру "бойовий";
  • Лисенко — від зовнішнього вигляду (якщо людина лиса) або від назви тварини "лис";
  • Бортник — той, хто займався лісовим бджільництвом;
  • Стельмах — той, хто виготовляв та направляв вози, сани;
  • Кушнір — той, хто виробляв хутро;
  • Гутник — той, хто виготовляв посуд та інші речі зі скла;
  • Довженко/Малишко – індивідуальні ознаки людини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища найпоширеніші та скільки їх носіїв живе в Україні.

Теги:
#Україна #Історія #Прізвища