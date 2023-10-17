Які українські прізвища походять від зовнішності, характеру чи роботи: перевірте своє у списку

Українські прізвища несуть за собою велику історію

По деяким українським прізвищам можна визначити минуле наших предків, бо частину з них давали за певними ознаками: родом діяльності, зовнішності та навіть якимось звичкам. "Телеграф" пропонує дізнатися, що означають деякі прізвища, які найбільш поширені, а також і ті, що зустрічаються досить рідко.

Так, деякі прізвища українцям давали з огляду на те, чим вони займаються. Наприклад, одне з найпоширеніших прізвищ в Україні — Шевченко походить від слова швець. Відповідну інформацію було опубліковано на YouTube-каналі "Бібліотека Сумського державного університету".

Список прізвищ та їх походження

Кравченко — походить від слова "кравець";

— походить від слова "кравець"; Мельник - той, хто меле муку;

той, хто меле муку; Мороз - прізвище походить від явища природи;

прізвище походить від явища природи; Бойко — це прізвище давали за межу характеру "бойовий";

— це прізвище давали за межу характеру "бойовий"; Лисенко — від зовнішнього вигляду (якщо людина лиса) або від назви тварини "лис";

— від зовнішнього вигляду (якщо людина лиса) або від назви тварини "лис"; Бортник — той, хто займався лісовим бджільництвом;

— той, хто займався лісовим бджільництвом; Стельмах — той, хто виготовляв та направляв вози, сани;

— той, хто виготовляв та направляв вози, сани; Кушнір — той, хто виробляв хутро;

— той, хто виробляв хутро; Гутник — той, хто виготовляв посуд та інші речі зі скла;

— той, хто виготовляв посуд та інші речі зі скла; Довженко/Малишко – індивідуальні ознаки людини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища найпоширеніші та скільки їх носіїв живе в Україні.