Які українські прізвища походять від зовнішності, характеру чи роботи: перевірте своє у списку
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Українські прізвища несуть за собою велику історію
По деяким українським прізвищам можна визначити минуле наших предків, бо частину з них давали за певними ознаками: родом діяльності, зовнішності та навіть якимось звичкам. "Телеграф" пропонує дізнатися, що означають деякі прізвища, які найбільш поширені, а також і ті, що зустрічаються досить рідко.
Так, деякі прізвища українцям давали з огляду на те, чим вони займаються. Наприклад, одне з найпоширеніших прізвищ в Україні — Шевченко походить від слова швець. Відповідну інформацію було опубліковано на YouTube-каналі "Бібліотека Сумського державного університету".
Список прізвищ та їх походження
- Кравченко — походить від слова "кравець";
- Мельник - той, хто меле муку;
- Мороз - прізвище походить від явища природи;
- Бойко — це прізвище давали за межу характеру "бойовий";
- Лисенко — від зовнішнього вигляду (якщо людина лиса) або від назви тварини "лис";
- Бортник — той, хто займався лісовим бджільництвом;
- Стельмах — той, хто виготовляв та направляв вози, сани;
- Кушнір — той, хто виробляв хутро;
- Гутник — той, хто виготовляв посуд та інші речі зі скла;
- Довженко/Малишко – індивідуальні ознаки людини.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища найпоширеніші та скільки їх носіїв живе в Україні.