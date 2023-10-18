Йовбан, Сорокопуд и Шахрай: как образовались и откуда пошли украинские фамилии

Долгое время украинские фамилии были продуктом свободного словотворчества

Происхождение украинских фамилий может носить как этнический, так и географический характер. Также образование фамилий часто зависело от принадлежности их первых носителей к определенному социальному слою.

Как известно, фамилии, заканчивающиеся суффиксом "-энко" считаются более типичными для украинцев, и не потому, что составляют самую большую группу, а потому, что практически не встречаются у других славянских народов, пишет uainfo. Тот факт, что подобные фамилии получили распространение в россии, объясняется тем, что украинцы после присоединения к Московскому государству в 1654 году составляли вторую по численности этническую группу после россиян.

Следует отметить, что украинские фамилии вошли в обиход раньше россиян. Самые первые упоминания о фамилиях с суффиксом "-энко" относятся к XVI веку. Их локализация была характерна для Подолья, реже для Киевщины, Житомирщины и Галиции. Позже они стали активно распространяться на Восточную Украину.

Исследователь Степан Бевзенко, изучавший реестр Киевского полка середины XVII века, отмечает, что фамилии, которые заканчиваются "энком", составляли примерно 60% от всего списка фамильных имен полка. Суффикс "-энко" — уменьшающий, подчеркивающий связь с отцом, что буквально означало "маленький", "молодой мужчина", "сын". Например, Петренко – сын Петра или Ющенко – сын Юська.

Позже древний суффикс утратил свое прямое значение и стал употребляться как компонент фамилии. В частности, он стал дополнением не только для патронимов, но и для прозвищ и профессий — Зубченко, Мельниченко.

Польское влияние

Долгое время большая часть сегодняшней Украины находилась в составе Речи Посполитой. Этот исторический факт оставил отражение и на процессе образования фамилий. Особой популярностью пользовались фамилии в форме прилагательных с окончанием на "-ский" и "-цкий". Их основой преимущественно выступали топонимы – названия территорий, населенных пунктов, водных объектов.

Сначала фамилии с подобными окончаниями носила исключительно польская аристократия как обозначение прав владения той или иной территорией — Потоцкий, Замойский. Позже такие суффиксы распространились на украинские фамилии, добавляясь к именам и прозвищам — Артемовский, Хмельницкий.

Историк Валентин Бендюг отмечает, что с начала XVIII века "благородные фамилии" стали присваиваться тем, кто имел образование, в первую очередь это касалось священников. Так, по подсчетам исследователя, более 70% священнослужителей Волынской епархии носили фамилии с суффиксами "-цкий" и "-ский".

Появление на Западной Украине фамилии с окончаниями на "ук", "чук", "юк", "ак" также происходило в период Речи Посполитой. Основой для таких фамилий стали крестильные имена, а позже и любые другие. Это помогало решать проблему идентификации – выделение конкретного человека из общества и обособление украинца от шляхтича. Так появились Гаврилюк, Иванюк, Захарчук, Кондратюк, хотя со временем эти суффиксы получили более широкое употребление Попельнюк, Костельнюк.

Влияние востока

Лингвисты установили, что в украинском языке не менее 4000 тюркских слов. Это непосредственно отразилось на образовании украинских фамилий. В частности русский этнолог Л. Р. Лопатинский утверждал, что распространенное в Украине окончание "-ко" происходит от адыгского "къо" ("къуэ"), что означало "потомок" или "сын".

Например, часто встречающаяся фамилия Шевченко, по мнению исследователя, восходит к слову "шеуджэн", которым адыги называли христианских священников. Потомкам, переселившимся на украинские земли, "шеуджэн" стали добавлять окончание "ко" — так они и превратились в Шевченко.

Украинские фамилии с окончанием на "ук" и "юк" Лопатинский также относит к тюркским корням. Так, в качестве доказательств он приводит имена татарских ханов – Кучук, Таюк, Паюк. Исследователь украинской ономастики Р. А. Борисенко дополняет список украинскими фамилиями с самыми разными окончаниями, которые, по его мнению, имеют адижское происхождение — Бабий, Богма, Зигура, Кекух, Легеза, Прихно, Шахрай. А, например, фамилия Джигурда — образец украино-черкесского антропонимического соответствия — состоит из двух слов: Джикур — имени зихского наместника Грузии и Давид — грузинского царя. Другими словами, Джигурда это Джикур при Давиде.

Казачьи фамилии

Среда Запорожского казачества способствовала образованию большого количества самых разных прозвищ, за которыми сбежавшие от зависимости крепостные крестьяне и представители других сословий в целях безопасности скрывали свое происхождение.

Многие яркие и колоритные казацкие прозвища, состоящие из двух частей — глагола в повелительном наклонении и существительного — впоследствии без всяких суффиксов превратились в фамилии: Задерихвист, Жуйборода, Лупыбатько, Нездийминога. Некоторые из фамилий можно встретить и сейчас – Тягнибок, Сорокопуд, Вернигора, Кривонос. Целый ряд современных фамилий произошел от односложных казацких прозвищ — Булава, Воробей, Береза.

Иностранное влияние

Разнообразие фамилий — это результат действия тех государств и народов, под влиянием которых находились украинские земли на протяжении веков. Интересно, что украинские фамилии долгое время были продуктом свободного словотворчества и могли неоднократно меняться. Только в конце XVIII века в связи с указом австрийской императрицы Марии Терезии все фамилии приобрели юридический статус, в том числе и на территориях Украины, входивших в Австро-Венгрию.

Профессор Павел Чучка указывает на то, что следует отличать "украинскую фамилию" от фамилии, принадлежащей украинцу. Например, фамилия Шварц, которая все еще встречается в Украине, имеет немецкие корни, а вот производная от нее Шварцюк (сын Шварца) — уже типично украинская.

Благодаря иностранному влиянию украинские фамилии часто приобретают весьма специфическое звучание. Так, например, фамилия Йовбан, по мнению Чучки, всегда была престижной, так как происходит от имени святого Иова, которое по-венгерски произносится как Йовб. А вот фамилию Пензеник исследователь видит в польском слове "пензиц", что переводится как пугать.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что очень многие украинские фамилии пришли к нам со времени казачества.