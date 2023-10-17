Лис, Медведь, Волк: кому в Украине давали фамилии, связанные с животными

Некоторыми фамилиями наши предки хотели отпугнуть от человека нечистую силу

Среди большого количества самых разнообразных украинских фамилий есть и те, которое связаны с названиями животных. Однако выбор того иного зверя для фамилии был неслучайным. Наши предки выбирали их по характеру человека или его поведению, или даже внешнему виду.

При формировании фамилия или прозвища учитывали как практичность, так и символическое значение. Об этом пишет Uapost.

Нередко людям давали фамилии, происходящие от страшных и грозных животных, которых все боялись. И это неспроста. Таким образом предки хотели отпугнуть нечистую силу от человека. Отсюда пошли фамилии Волк, Медведь и т.д.

В то же время некоторыми фамилиями пытались подчеркнуть особенность человека. К примеру те, кто отличался хитростью и умом, могли получить фамилии Сова или Лис/Лиса.

Также фамилию, происходящую от животных могли получить люди, похожие на то или иное животное внешне. Или же определенная черта характера могла стать причиной получения такой фамилии. Например, Заяц — трус.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии произошли от профессий, черт характера и внешности.