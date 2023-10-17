Лис, Ведмідь, Вовк: кому в Україні давали прізвища, пов’язані з тваринами

Деякими прізвищами наші пращури хотіли відвернути від людини нечисту силу

Серед великої кількості найрізноманітніших українських прізвищ є і ті, що пов’язані з назвами тварин. Однак вибір того чи іншого звіра для прізвища був невипадковим. Наші пращури вибирали їх за характером людини або її поведінкою, або навіть зовнішнім виглядом.

При формуванні прізвище або прізвиська враховували як практичність, так і символічне значення. Про це пише Uapost.

Нерідко людям давали прізвища, що походять від страшних та грізних тварин, яких усі боялися. І це недарма. У такий спосіб предки хотіли відвернути нечисту силу від людини. Звідси пішли прізвища Вовк, Ведмідь тощо.

Водночас деякими прізвищами намагалися підкреслити особливість людини. Наприклад, ті, хто відрізнявся хитрістю і розумом, могли отримати прізвища Сова або Лис/Лиса.

Також прізвище, що походить від тварин могли отримати люди, схожі на ту чи іншу тварину зовні. Або певна риса характеру могла стати причиною отримання такого прізвища. Наприклад, Заєць — боягуз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища походять від професій, рис характеру та зовнішності.