Фамилии на -ов -ев — русские? Почему это миф и как они появились в Украине
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В этом вопросе существует много стереотипов, которые развенчивают специалисті
Фамилия — это не просто набор букв, идентифицирующий человека, они могут много рассказать о предках носителя. В целом украинские фамилии по их происхождению можно разделить на три основные группы, а те, которые традиционно считаются русскими, на самом деле не обязательно являются таковыми.
Об этом в своем новом видео рассказал Ярослав Сумишин, который изучает генеалогию и историю Украины. Он пояснил, как возникло большинство фамилий в Украине.
Ученые различают три основных группы украинских фамилий по способу возникновения. Первая и самая распространенная группа — фамилии, образованные при помощи патронимических суффиксов. Это — прозвища, которые имели отношение к родителям и давались детям. Они указывают на отца, деда, или другого предка человека.
Примеры фамилий, возникших от имени предка
- -энк, -енк — Петренко, Даниленко (и тому подобные)
- -ук, -юк — Данилюк (и другие с таким окончанием)
- -ич — Петрич, Данилович (и другие с таким окончанием)
- -аш — яш — Петраш, Даниляш (и другие с таким окончанием)
- -ец, -сь, -ик, -ко — Петрусь, Данилец, Данилко (и тому подобные)
- -ин — Михайлишин, Данилишин (и другие с таким окончанием)
К этой группе, по словам эксперта относятся также патронимические суффиксы -ов и -ев: Фамилии типа Петров, Романов, Андреев были распространены на всей украинской территории, которая входила в состав Российской империи. Одна из причин в том, что метрики выписывались на русском языке, потому без русификации тут не обошлось, но все же они не являются русскими по своей сути.
"Но языковеды считают, что нельзя рассматривать фамилии на -ов -ев исключительно российскими. Это — общий тип фамилий, распространенный и среди других славян, например, болгар и македонцев", — отметил Сумишин.
Вторая группа украинских фамилий образована с помощью суффиксов, которые указывают на профессию, род деятельности, или склонность. Они легли в основу прозвища, которое потом и стало фамилией.
Примеры таких фамилий
- -ай, ан, аль — Бугай, Молвчан, Коваль (и тому подобные)
- -ар, -ач, -ий — Кобзар, Ткач, Плаксий (и другие с такими окончаниями)
- -ник, -ун, -яр — Мельник, Ковтун, Маляр (и другие с такими окончаниями).
К ним могли добавляться новые суффиксы, и сейчас фамилии могут звучать немного по-другому. Бугайчук, Кобзаренко и так далее.
Третья группа фамилий возникла с помощью суффиксов, которые указывают на место проживания или рождения человека. Речь о таких и подобных фамилиях -ск, -цк, -зк — Вишневецкий, Чайковский, Уманский. У знати такие фамилии указывали на родовое имение. У простых людей на место, где они родились, либо откуда пришли.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что скрывают в себе окончания украинских фамилий. В этом вопросе есть много ошибочных стереотипов.