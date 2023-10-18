Фамилии на -ов -ев — русские? Почему это миф и как они появились в Украине

В этом вопросе существует много стереотипов, которые развенчивают специалисті

Фамилия — это не просто набор букв, идентифицирующий человека, они могут много рассказать о предках носителя. В целом украинские фамилии по их происхождению можно разделить на три основные группы, а те, которые традиционно считаются русскими, на самом деле не обязательно являются таковыми.

Об этом в своем новом видео рассказал Ярослав Сумишин, который изучает генеалогию и историю Украины. Он пояснил, как возникло большинство фамилий в Украине.

Ученые различают три основных группы украинских фамилий по способу возникновения. Первая и самая распространенная группа — фамилии, образованные при помощи патронимических суффиксов. Это — прозвища, которые имели отношение к родителям и давались детям. Они указывают на отца, деда, или другого предка человека.

Примеры фамилий, возникших от имени предка

-энк, -енк — Петренко, Даниленко (и тому подобные)

-ук, -юк — Данилюк (и другие с таким окончанием)

-ич — Петрич, Данилович (и другие с таким окончанием)

-аш — яш — Петраш, Даниляш (и другие с таким окончанием)

-ец, -сь, -ик, -ко — Петрусь, Данилец, Данилко (и тому подобные)

-ин — Михайлишин, Данилишин (и другие с таким окончанием)

К этой группе, по словам эксперта относятся также патронимические суффиксы -ов и -ев: Фамилии типа Петров, Романов, Андреев были распространены на всей украинской территории, которая входила в состав Российской империи. Одна из причин в том, что метрики выписывались на русском языке, потому без русификации тут не обошлось, но все же они не являются русскими по своей сути.

"Но языковеды считают, что нельзя рассматривать фамилии на -ов -ев исключительно российскими. Это — общий тип фамилий, распространенный и среди других славян, например, болгар и македонцев", — отметил Сумишин.

Вторая группа украинских фамилий образована с помощью суффиксов, которые указывают на профессию, род деятельности, или склонность. Они легли в основу прозвища, которое потом и стало фамилией.

Примеры таких фамилий

-ай, ан, аль — Бугай, Молвчан, Коваль (и тому подобные)

-ар, -ач, -ий — Кобзар, Ткач, Плаксий (и другие с такими окончаниями)

-ник, -ун, -яр — Мельник, Ковтун, Маляр (и другие с такими окончаниями).

К ним могли добавляться новые суффиксы, и сейчас фамилии могут звучать немного по-другому. Бугайчук, Кобзаренко и так далее.

Третья группа фамилий возникла с помощью суффиксов, которые указывают на место проживания или рождения человека. Речь о таких и подобных фамилиях -ск, -цк, -зк — Вишневецкий, Чайковский, Уманский. У знати такие фамилии указывали на родовое имение. У простых людей на место, где они родились, либо откуда пришли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что скрывают в себе окончания украинских фамилий. В этом вопросе есть много ошибочных стереотипов.