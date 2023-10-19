У путіна українське прізвище? Що воно означає і як з’явилося

В Україні прізвище Путін поширене в одному регіоні

Нещодавно стало відомо, що означає прізвище Зеленський, яке носить український президент. Однак в Україні поширене ще одне відоме прізвище — Путін.

На порталі koshachek розповіли про те, звідки пішло це прізвище і що може означати. Щобільше, у нього може бути українське коріння.

Так, за деякими даними, прізвище Путін походить від давньоукраїнських нецерковних імен Путіло, Путя і Путята, які були широко поширені в минулі століття. Однак їхнє точне походження залишається загадкою донині.

Деякі дослідники припускають, що Путіля, Путя або Путята називали дитину, яка народилася в дорозі або під час переїзду. Є й інше припущення: так називали дитину тому, що в пелюшках вона була "плутана", лежала і зв’язаними руками та ногами, але це тлумачення малоймовірне.

Також, можливо, в основі прізвища Путін лежить слово "путній" — корисний, тямущий, слушний, порядний. Водночас у словнику Даля Путна – безглузда людина.

Ще одна версія походження прізвища Путін пов’язана зі словом "шлях". Раніше люди, яким не сиділося на місці, і вони часто перебували в дорозі, отримували прізвисько путін, яке пізніше трансформувалося на прізвище. Прізвище могло також стати скороченням від фінського прізвища Путяйнен.

Згідно з інформацією з порталу "Рідні" в Україні налічується 93 особи з прізвищем Путін і найбільше воно поширене в Запорізькій області. Однак це прізвище також поширене і в північній Італії. З латинської слово "путін" перекладається як дитячий, а литовською означає калина (putinas).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, звідки в Україні з’явилися прізвища, пов’язані із тваринами. Наші пращури вірили, що оберігають себе від злої сили.