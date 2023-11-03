Бухало, Непийпиво и Заика: какие фамилии козаки давали друг другу

Такие фамилии встречаются и сейчас

Украинские фамилии могут рассказать о происхождении предков человека или в каком регионе они жили. Отдельное место же занимают фамилии, произошедшие от козацких прозвищ.

Среди запорожских козаков было принято давать друг другу прозвища. Дело в том, что новоприбывшие на Сечь оставляли свою старую жизнь за ее воротами, не исключением было и прозвище.

Они могли происходить от рода занятий, выполняемых козаком, особенностей внешности или характера. Со временем эти прозвища превратились в фамилии известные в наше время.

Вот несколько ярких примеров таких фамилий:

Злоба, Кудря, Куц, Худаш, Цыба, Щербань, Мовчан, Пророк, Заика, Раскаряка, Кордун, Чимих, Прядун, Ропкало, Гопкало, Будяк, Ветер, Мороз, Безнос, Безух, Бухало, Шумило, Краснописский, Кривобок, Довгошыя, Лысый, Тонконог, Белоножко, Криворучко.

Случалось так, что козацкие прозвища образовывались из двух слов. Так возникли уникальные фамилии, встречающиеся только в Украине.

Вот некоторые из них:

Убийвовк, Неижборщ, Недайкаша, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибида, Перебийнис, Верниволя, Закривидорога, Затуливитер, Захватихата, Зачешигрива, Недайвода, Незойминога, Незовибатько, Неижмак, Неижпапа, Кадигроб, Обийдыхата, Оридорога, Перевернихата, Панибудьласка, Переймывовк, Покиньчереда, Пробийголова, Товчигречка, Убийвовк, Убийкинь, Перервирядно, Непейпиво.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о фамилиях, образованных от украинских названий национальностей и этнографических групп.