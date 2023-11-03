Бухало, Непийпиво та Заіка: які прізвища козаки давали один одному

Такі прізвища зустрічаються й зараз

Українські прізвища можуть розповісти про походження предків людини, або в якому регіоні вони жили. Окреме місце ж посідають прізвища, які пішли від козацьких прізвиськ.

Серед запорозьких козаків було заведено давати одне одному прізвиська. Річ у тім, що новоприбулі на Січ залишали своє старе життя за її воротами, не виключенням було і прізвисько.

Вони могли походити від роду занять, які виконував козак, особливостей зовнішності або характеру. З часом ці прізвиська перетворились на прізвища відомі у наш час.

Ось кілька яскравих прикладів таких прізвищ:

Злоба, Кудря, Куц, Худаш, Циба, Щербань, Мовчан, Пророк, Заіка, Раскаряка, Кордун, Чмих, Прядун, Ропкало, Гопкало, Будяк, Вітер, Мороз, Безнос, Безух, Бухало, Шумило, Червонописький, Кривобок, Довгошия, Кирпа, Лисий, Тонконог, Білоножко, Криворучко.

Траплялось так, що козацькі прізвиська утворювались з двох слів. Так виникли унікальні прізвища, які зустрічаються тільки в Україні.

Ось деякі з них:

Убийвовк, Неїжборщ, Недайкаша, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибіда, Перебийніс Верниволя, Закривидорога, Затуливітер, Захватихата, Зачешигрива, Недайвода, Нездійминога, Незовибатько, Неїжмак, Неїжпапа, Нелийборщ, Непийвода, Нетудихата, Неховайзуб, Кадигроб, Обійдихата, Оридорога, Перевернихата, Панибудьласка, Переймивовк, Покиньчереда, Пробийголова, Товчигречка, Убийвовк, Убийкінь, Перервирядно, Непийпиво.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прізвища, утворені від українських назв національностей та етнографічних груп.