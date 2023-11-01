Ви могли не знати цього про себе: які прізвища в Україні давали незаконнонародженим

Деякі з них збереглися досі

Прізвища українців можуть багато розповісти про свого носія. Зокрема деякі з них можуть розповісти про своє походження. Наприклад, серед великої кількості родових імен існують такі, які раніше давали виключно незаконнонародженим дітям.

"Телеграф" розповідає про українські прізвища, які давали позашлюбним дітям. Деякі їх збереглися досі.

Як пише Радіо Трек, що позашлюбним дітям прізвище давали по особливому порядку: під час хрещення їм давали ім’я за святцями, по батькові — від імені хрещеного батька. Від нього утворювалося прізвище.

Отож, незаконнонародженим дітям часто давали такі прізвища: Покровтюк, Кривтюк, Кривдюк. До сьогодні вони майже не збереглися.

Дитина могла змінити прізвище, якщо батько її визнавав.

У випадку, якщо батько дівчини, яка народила, давав згоду дати онуку чи онуці своє прізвище, для новонародженого робили виняток із правил.

Були випадки, коли прізвище дитині утворювали від імені її матері: Настенко, Катренко, Марусяк, Маруняк, Маріяш, Марунчак, Маланюк, Маланчук, Паращук, Фещин, Олянчин, Гануляк, Катеринюк, Мотренко тощо.

Дитині могли дати також скорочене прізвище чоловіка, якого мати дитини вважала батьком новонародженого. Наприклад, прізвище Четвертинський перетворювалася на Вертинський, Калитовський – на Литовський тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які українські прізвища відбуваються з часів Київської Русі.