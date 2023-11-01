Вы могли не знать этого о себе: какие фамилии в Украине давали незаконнорожденным

Некоторые из них сохранились до сих пор

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. В частности, некоторые из них могут рассказать о своем происхождении. Например, среди большого количества родовых имен существуют такие, которые раньше давали исключительно незаконнорожденным детям.

"Телеграф" рассказывает об украинских фамилиях, которые давали внебрачным детям. Некоторые из них сохранились до сих пор.

Как пишет Радио Трек, детям внебрачную фамилию давали по особому порядку: во время крещения им давали имя по святцам, отчество — от имени крестного отца. От него образовывалась фамилия.

Незаконнорожденным детям часто давали такие фамилии: Покровтюк, Кривтюк, Кривдюк. На сегодня они почти не сохранились.

Ребенок мог сменить фамилию, если отец его признавал.

В случае, если отец родившей девушки давал согласие дать внуку или внучке свою фамилию, для новорожденного делали исключение из правил.

Были случаи, когда фамилию ребенку образовывали от имени матери: Настенко, Катренко, Марусяк, Маруняк, Марияш, Марунчак, Маланюк, Маланчук, Паращук, Фещин, Олянчин, Гануляк, Катеринюк, Мотренко и т.д.

Ребенку могли дать также сокращенную фамилию мужчины, которого мать ребенка считала отцом новорожденного. Например, фамилия Четвертинский превращалась в Вертинский, Калитовский – в Литовский и т.д.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские фамилии происходят со времен Киевской Руси.