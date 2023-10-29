Распространены не только у нас: откуда происходят и кому давали фамилии на "чук"

Такие фамилии отражали родственные связи

Фамилии украинцев часто образовывались от рода деятельности их первых носителей, мест их обитания или особых черт характера или внешности. По мнению исследователей, фамилии с окончанием "-чук (-юк)" имеют украинское происхождение.

Эти фамилии образовались много веков назад путем добавления суффикса "-чук" к основному имени (прозвищу или профессии человека), пишет ukr.media. В свое время в Украине появились Чумаки (сначала чумаками называли людей, ездивших в Крым за солью), Спиваки, Коломыйцы (жители Коломыи), Ковали, Палии (артиллеристы, поджигавшие орудия на Запорожской Сечи) и т. д. Суффикс — "чук" добавлялся к фамилиям, когда речь шла о сыновьях или учениках этих людей.

В большинстве случаев такое словообразование отражало родственные связи. Сын Палия – Палийчук, Коваля – Ковальчук. Бондарчук был никем иным, как сыном бондаря, производителя бочек. Сына Саввы украинцы называли "Савчуком", потомка мужчины, проживающего на Полесье, — "Полищуком".

Следует отметить, что также есть и версия, что суффикс "чук" украинцы позаимствовали из тюркских языков. В силу территориальной близости запорожские казаки довольно плотно общались с турками и крымскими татарами.

В языках тюркских народов есть суффикс "чук", который буквально означает кого-то маленького. Использовав эту заимствованную часть слова, украинцы стали звать сыновей указанных людей "Бондарчук", "Ковальчук", "Савчук" и т. д. Иногда она применялась и по отношению к ученикам. Ковальчуком мог быть и ученик кузнеца, а не только его сын. В целом такие фамилии получали младшие члены семьи или молодые, неопытные работники, находившиеся в подчиненном положении по отношению к мастеру.

Фамилии с окончанием на "чук" распространены также и в других восточно- и западнославянских странах. К примеру, в Польше такие фамилии гордо носят около 400 тысяч человек. Здесь также сказалась территориальная близость к Украине. Соседние народы обычно заимствуют слова друг у друга или просто заключают межнациональные браки, вследствие чего фамилии "кочуют" из страны в страну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой след Польша оставила в украинской истории и как повлияла на формирование фамилий. В обществе того времени фамилию нужно было заслужить.