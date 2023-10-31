За прізвищем можна дізнатися, звідки ви родом: перевірте своє у списку

Такі прізвища мають свою особливість

В Україні прізвища часто утворювалися в залежності від роду діяльності, певних рис характеру або зовнішності. Також розповсюдженими є прізвища, утворені за місцем проживання чи походження особи.

Так, прізвища могли даватись за назвою населеного пункту, пише НСН. У простих людей таке прізвище вказувало звідки вони є родом. А от у козаків вони залежали від того, до якої сотні він приписаний, а у шляхтичів — від родового маєтку.

Приклади топонімічних прізвищ:

Бабанський, Березецький, Березовський, Бершадський, Білоцерківський, Більський, Богуцький, Болохівський, Боратинський, Бориславський, Боярський, Бузовський, Бучацький, Васильківський, Верповський, Вишневецький, Вінницький, Водолазький, Володарський, Городецький, Горохівський, Грушевський, Дзиговський, Дібрівський, Жаботинський, Жванецький, Заболотний, Забужний, Заборовський, Заборій, Завадовський, Заводовський, Загоровський, Заоскільний, Казавчинський, Канівський, Капустинський, Капустянський, Кашпіровський, Колосовський, Комарівський, Котовський, Краснопольський, Кричевський, Лановецький, Ласкорунський, Левандовський, Майданський, Малиновський, Могилівський, Немирівський, Нестерванський, Новохатський, Петриківський (Петриковський), Піщанський, Полтавський, Потоцький, Прилуцький, Рафальський, Рильський, Росошанський, Рудницький, Синявський, Созанський, Тарнавський, Тележинський, Тишківський, Уманський, Хмілевський, Ходорковський, Хорольський, Цибулівський, Чернецький, Шпаковський, Яворівський, Ямпільський, Ярошевський та багато інших;

Богуславець, Канівець, Козинець, Коломієць, Обуховець, Полтавець, Уманець; Балтян, Говтван/Говтвань, Киян та інші;

Охтирченко, Жихаренко, Миргородченко, Харковченко та інші.

Прізвища за назвою об’єктів на місцевості, чи за назвою населених пунктів:

Горинь (Горинченко, Горинюк), Грабовець, Завальний (Завальченко, Завальнюк), Заворотний (Заворотнюк), Загорний (Загоренко, Загорецький, Загорій), Загородний (Загороднюк), Загребельний, Задорожний (Задорожнюк), Замлинний, Заозерний, Заплітний, Зарічний (Заріченко, Зарічнюк, Зарічняк), Заклунний, Заярний, Косогор (Косогоренко), Лисогор (Лисогоренко), Лісогор (Лісогоренко), Чорногор (Чорногоренко), Нагорний (Нагірний), Надбережний, Наддорожний, Наконечний, Наріжний (Наріженко, Наріжняк), Піддубний (Піддубенко, Піддубняк), Підгорний (Підгоренко, Підгірняк), Підгайний (Підгайко, Підгаєцький), Побережний, Погребельний, Поперечний (Попереченко, Поперечнюк), Порічний (Поріченко, Порічнюк), Могильний (Підмогильний), Шляховий (Шляховенко, Шляховчук) та багато інших.

За назвою елементів природного ландшафту та природних зон України:

Береговий (Береговенко; Бережний, Бережнюк), Боровий, Вигінний, Гайовий, Горовий (Горовенко, Горовчук; Гора, Горенко, Горук, Горчук, Горченко), Дібровний (Дібровський), Калюжний, Лісовий (Лісовський, Лісовчук, Лісовенко; Ліс, Ліщик, Лісненко, Ліщенко), Луговий (Луговенко; Лужний), Островський, Поплавський, Полянський, Польовий (Польовчук, Польовенко), Садовий (Садовенко, Садовчук), Степовий (Степовенко), Ставицький, Старицький, Яровий (Яровенко);

Гірняк, Долиняк, Лісняк, Степняк.

За назвою річок України:

Буженко (Бужук), Гориненко, Десненко (Деснюк), Дніпренко, Дністренко (Дністрян, Дністряк), Дунаєнко, Збрученко, Інгуленко, Прутенко, Самаренко (Самарчук), Слученко, Тисенко (Тисюк), Черемошенко та інші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, яке українське прізвище давали справжнім плаксам. Дослідники розповіли про його значення.