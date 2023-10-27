Це українське прізвище давали справжнім плаксам: перевірте, чи є у вас такі знайомі

Таких прізвищ в Україні лише півтори сотні

Українські прізвища мають багато значень і, часом, таять у собі таємниці. Українці отримували їх за своєю діяльністю, за відмінними рисами характеру і навіть, щоб уберегтися від злих духів.

Однак у освіту прізвищ лягли як позитивні риси людей. Товариство "Краєзнавець" ім. Василя Івановича Маслова м. Прилуки розповіло значення одного з найпопулярніших в Україні прізвищ.

Так, на території нашої країни живе 151 особа з незвичайним прізвищем Нюнько. Розповсюджена вона переважно на Волині, але також зустрічається у Чернігівській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій областях. Це прізвище займає за популярністю 31066 місце.

Походить прізвище Нюнько від слова нюня, нюнявий, що означає плакса, плаксивий. Таке прізвище пристало до чоловіка тонкослізного, плаксивого, того, що завжди скаржився і розводив нюні. Прилуцькі Нюньки оселилися у Трубарівщині та Лапинцях.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, навіщо українцям давали "тварини" прізвища. Наші пращури вірили у зв’язок між людиною і твариною.