Эту украинскую фамилию давали настоящим плаксам: проверьте, есть ли у вас такие знакомые

Таких фамилий в Украине лишь полторы сотни

Украинские фамилии имеют много значений и, порой, таят в себе тайны. Украинцы получали их по роду своей деятельности, по отличительным чертам характера и даже, чтобы уберечься от злых духов.

Однако в образование фамилий легли не только положительные черты людей. Общество "Краевед" им. Василия Ивановича Маслова г. Прилуки рассказало значение одной из популярных в Украине фамилий.

Так, на территории нашей страны живет 151 человек с необычной фамилией Нюнько. Распространена она преимущественно на Волыни, но также встречается и в Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой областях. Эта фамилия занимает по популярности 31 066 место.

Происходит фамилия Нюнько от слова нюня, нюнявый, что означает плакса, плаксивый. Такая фамилия пристала к мужчине тонкослезному, плаксивому, тому, который всегда жаловался и разводил нюни. Прилуцкие Нюньки поселились в Трубаровщине и Лапинцах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, зачем украинцам давали "животные" фамилии. Наши предки верили в связь между человеком и животным.