По фамилии можно узнать, откуда вы родом: проверьте свое в списке

Такие фамилии имеют свою особенность

В Украине фамилии часто образовывались в зависимости от рода деятельности, определенных черт характера или внешности. Также распространены фамилии, образованные от места жительства или происхождения лица.

Так, фамилии могли даваться от названиея населенного пункта, пишет НСН. У простых людей такая фамилия указывала откуда они родом. А вот у казаков они зависели от того, к какой сотне он приписан, а у шляхтичей - от родового имения.

Примеры топонимических фамилий:

Бабанский, Березецкий, Березовский, Бершадский, Белоцерковский, Бельский, Богуцкий, Болоховский, Боратынский, Бориславский, Боярский, Бузовский, Бучацкий, Васильковский, Верповский, Вишневецкий, Винницкий, Водолажский, Володарский, Городецкий, Гороховский, Грушевский, Грушевский Жванецкий, Заболотный, Забужный, Заборовский, Заборий, Завадовский, Заводовский, Загоровский, Заоскильный, Казавчинский, Каневский, Капустинский, Капустянский, Кашпировский, Колосовский, Комаровский, Котовский, Краснопольский, Кричевский, Лановецкий, Лановецкий, Ласкорский Немировский, Нестерванский, Новохатский, Петриковский (Петриковский), Песчанский, Полтавский, Потоцкий, Прилукский, Рафальский, Рыльский, Россошанский, Рудницкий, Синявский, Созанский, Тарновский, Тележинский, Тышковский, Уманский, Хмилевский, Ходорковский, Хороковский, Яворовский, Ямпольский, Ярошевский и многие другие;

Богуславец, Каневец, Козинец, Коломиец, Обуховец, Полтавец, Уманец; Балтян, Говтван/Говтвань, Киев и другие;

Ахтырченко, Жихаренко, Миргородченко, Харковченко и другие.

Фамилии по названию объектов на местности или по названию населенных пунктов:

Горынь (Горинченко, Горинюк), Грабовец, Завальный (Завальченко, Завальнюк), Заворотный (Заворотнюк), Загорный (Загоренко, Загорецкий, Загорий), Загородный (Загороднюк), Загребельный, Задорожный (Задорожнюк), Замлинный, Заозерный, Заплетный Зареченко, Заречнюк, Заречняк), Заклунный, Заярный, Косогор (Косогоренко), Лисогор (Лисогоренко), Лисогор (Лисогоренко), Черногор (Черногоренко), Нагорный (Нагорный), Надбережный, Наддорожный, Наконечный, Нарижный (Нариженко) (Поддубенко, Поддубняк), Подгорный (Подгоренко, Подгорняк), Подгайный (Подгайко, Подгаецкий), Побережный, Погребельный, Поперечный (Попереченко, Поперечнюк), Поречный (Пореченко, Поречнюк), Могильный (Подмогильный) много других.

По названию элементов природного ландшафта и природных зон Украины:

Береговой (Береговенко; Бережный, Бережнюк), Боровой, Выгонной, Гаевой, Горовой (Горовенко, Горовчук; Гора, Горенко, Горук, Горчук, Горченко), Дибровный (Дебровский), Калюжный, Лесной (Лесовский, Лисовчук, Лисовенко; Лес, Лещик, Лисненко, Лищенко), Луговой (Луговенко; Лужный), Островский, Поплавский, Полянский, Полевой (Полевчук, Полевенко), Садовый (Садовенко, Садовчук), Степной (Степовенко), Ставицкий, Старицкий, Яровой (Яровенко);

Гирняк, Долиняк, Лесняк, Степняк.

По названию рек Украины:

Буженко (Бужук), Гориненко, Десненко (Деснюк), Днепренко, Днестренко (Днестрян, Днестряк), Дунаенко, Збрученко, Ингуленко, Прутенко, Самаренко (Самарчук), Слученко, Тисенко (Тисюк), Черемошенко и другие.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, какую украинскую фамилию давали настоящим плаксам. Исследователи рассказали о его значении.