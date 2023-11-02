Фамилия может рассказать о национальности ваших предков: проверьте свою в списке

Возле с украинцев издавна жили представители других народов

Среди большого разнообразия украинских фамилий есть и образовавшиеся от места жительства или происхождения человека. Однако есть и подчеркивающие именно национальность их носителей.

Фамилии, образованные от украинских названий национальностей и этнографических групп, называют этнонимическими, пишет НСН. Они в основном свидетельствуют о происхождении личности или ее предков.

К таким фамилиям относятся:

Арнаут (Арнаутенко), Басараб (Басарабенко, Бесараб, Бессарабенко), Белорус, Булгарин (Болгар, Болгаренко, Болгаринович), Верменич (Верминыч, Верминенко), Волынец (Волынюк, Волыняк, Волынчук, Волынченко), Волох (Волощук, Волощук), Волощенко, Волошин, Волосский), Грек (Греченко, Гречук), Гураль (Гураленко, Гуральчук), Гуржий (Гурженко), Гуцул (Гуцулюк, Гуцуляк; Гоцул, Гоцуленко, Гоцуляк), Дойченко (Дойчук, Дойчак),, Жидюк, Жидяк, Жиденко), Калмык (Калмиченко), Кашуба (Кашубенко), Китайчук (Китайченко), Корейчук (Корейченко), Латыш (Латышенко, Латышко, Латищенко), Лемко (Лемченко, Лемкович), Литвин (Литвиненко, Литвинюк, Литвинчук, Литвинович, Литвинец, Литовка, Литовченко, Литвак), Лях (Ляшенко, Ляшко, Ляшук, Ляшевич, Ляхович), Мазур (Мазуренко, Мазурчак, Мазурик, Мазуркевич, Мазурак, Мазурчук), Молдаван (Молдован, Молдованенко, Молдавчук) Москаль (Москаленко, Москалюк, Москальчук, Москалец: этноним русских "москаль" известен в этой форме с XVI века), Москвин (Москвиненко), Немец (Немак, Нимчук, Нимченко/Немченко), Ногайчук (Ногайченко), Печенег, Пилипон, Пилипончук, Пилипончик, Пилипоненко), Пинчук (Пинченко), Подолян (Подоляка, Подолянченко), Полищук (Полищак, Полищенко), Половец (Половчук, Половчак, Половченко, Половенко), Поляк (Поляченко), Прус (Прусак, Прус), Прущенко), Румын (Руминенко), Русин (Русинко, Русинчук, Руснак), Сербин (Сербиенко, Сербиненко, Сербенюк), Словак (Словаченко), Татарин (Татаренко, Татарченко, Татарчук), Турок (Турчин, Турчиненко, Турчиняк, Турецкий), Туркенич, Турчинский), Угрин (Угриненко, Угринович, Угорчук, Угринюк, Угринчук; Венгер, Венгрин, Венгринович; Мадяр, Мадяренко), Украинец (Украинчук, Украинко, Украинченко, Украйченко: этноним "украинцы" относительно населения юго-восточных территорий Великого княжества Литовского известен с конца XV века, а фамилии Украинец, Украинченко, Украйченко — с середины XVII века) Цыганенко, Цыганюк, Цыганчук, Цыганчук), Черемис (Черемисенко), Черкасс (Черкасенко, Черкасюк), Черкез (Черкезенко, Черкесенко), Чех (Чехович, Чешенко, Чешук), Шваб (Швабенко), Швед (Шведа, Шведенко, Шведко Шведюк) и другие.

С давних времен на наших землях рядом с украинцами жили отдельными группами представители других народов, которые во времена казачества, а особенно во время освободительных походов, со всех краев стекались к казакам, и их этническая принадлежность нашла отражение в фамилии. В освободительных войнах участвовало много московитов, на что указывают их фамилии Москаль (так в Украине называли русских), Донец (выходец из Войска Донского), Солдат (служивший в солдатских полках россии), Болоховец, Торчанин (выходцы из соответствующих местностей).

Кроме того, после походов казачьих отрядов на территорию современной Беларуси усилился поток белорусов в Украину в поисках лучшей судьбы. У них были фамилии Литвин (так в Украине называли в те времена белорусов), Быховец, Кричевец, Мозырянин, Пинчук, Туровец и другие. (по названию местности, из которой прибыли).

Польские крестьяне и мещане, которые селились в Украине, уже во втором поколении разговаривали по-украински и переходили в православие. Польский языковой компонент находим преимущественно в фамилиях, которые встречаются в старых правобережных полках: Ляховчин, Адамович, Казимиренко, Полулях, Мазуренко и т.д.

Ранее "Телеграф" сообщал, что означают самые популярные фамилии в Украине. В древности они всегда несли определенную смысловую нагрузку.