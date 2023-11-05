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Вы случайно не из УПА? Украинские фамилии, которые принадлежат воинам

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Вы случайно не из УПА? Украинские фамилии, которые принадлежат воинам Новость обновлена 05 ноября 2023, 13:49

Некоторые эти фамилии сохранились до сих пор

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. Некоторые родовые имена, например, могут говорить о том, что в вашем роду моглить быть воины.

"Телеграф" рассказывает о фамилиях времен казачества, УНР и УПА. В частности, фамилия Джура означает оруженосец, а Куренный произошел от слова "курень" — военно-административная единица Запорожской Сечи в 16-18 веках, которая состояла из нескольких сотен казаков. Атаманенко пошло от слова "атаман", то есть предводителя казаков, избираемого путем голосования.

Также фамилия Компаниец означает "казак легкоконного Гетманского полка", Сердюк — наемный пехотинец Запорожского войска, а Хорунжий — знамя в Запорожской Сечи, а также это воинское звание среди Украинских сечевых стрельцов и в Украинской Народной Республике.

Кроме того, фамилия Сотник произошла от военного звания в Гетманщине, УНР и Украинской повстанческой армии (УПА), а Чотарь означает младший офицер Украинских сечевых стрельцов.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фамилии в Украине давали незаконнорожденным.

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#Украина #История #Фамилии #Имена