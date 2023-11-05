Ви випадково не з УПА? Українські прізвища, що належать воїнам

Деякі ці прізвища збереглися досі

Прізвища українців можуть багато розповісти про свого носія. Деякі родові імена, наприклад, можуть говорити про те, що у вашому роді можуть бути воїни.

"Телеграф" розповідає про прізвища часів козацтва, УНР та УПА. Зокрема, прізвище Джура означає зброєносець, а Курінний походить від слова "курінь" — військово-адміністративна одиниця Запорізької Січі у 16-18 століттях, що складалася з кількох сотень козаків. Отаманенко пішло від слова "отаман", тобто ватажка козаків, яке обирається шляхом голосування.

Також прізвище Компанієць означає "козак легкоконного Гетьманського полку", Сердюк — найманець піхотинця Запорізького війська, а Хорунжий — прапор у Запорізькій Січі, а також це військове звання серед Українських січових стрільців та в Українській Народній Республіці.

Крім того, прізвище Сотник походить від військового звання на Гетьманщині, УНР та Українській повстанській армії (УПА), а Чотар означає молодший офіцер Українських січових стрільців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які прізвища в Україні надавали незаконнонародженим.