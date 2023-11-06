Найдавніші українські прізвища: вчений розповів, як вони виникли

Біля українців здавна жили представники інших народів

Багатьох людей цікавить історія свого роду. Саме прізвище може багато розповісти про людину та її предків. Нею можна дізнатися, ким працювали, де проживали родичі або навіть, яка у них була зовнішність та характер.

Але є прізвища, які не підходять під ці критерії та приховують безліч цікавих історій. Докладніше про це розповів професор, доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти Петро Олексійович Масляк.

Наприклад, такі прізвища як Паталах або Паталаха походять з арабської мови. Тому що вони утворилися від слів "фахт". Це означає "перемога" та "Аллах" — Бог.

Професор стверджує, що українські прізвища із суфіксами "ахно" або "але" також походять з арабської. Наприклад, Дахно, Махно, Тахно чи Сахно.

Він розповів, що його предки походять із роду "Маслямаків", які мали численний гарем та залишили багато нащадків.

Так, за словами Петра Масляка, у VIII столітті нашої ери, коли на території України проживало слов’янське міжплемінне об’єднання антів, нашою землею проходив син саудівського халіфа Маслямак. Його мати була наложницею з єгипетських фараонів. Так і виникли прізвища — Масляк, Маслак, Маслюк, Маслік, Маслук, Маслек.

Професор зазначає, що перша частина завжди залишається "Масл", а далі змінюється лише одна голосна.

Раніше "Телеграф" розповів, скільки українців мають однакові прізвища. Наголошувалося також, що найбільше людей в Україні мають прізвище Мельник.