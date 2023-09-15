Топ состоит из 50 позиций

Издание The Jerusalem Post, которое в 2022 году назвало Владимира Зеленского самым влиятельным евреем года, в этом году вообще не включило его в свой рейтинг. При этом в списке есть известные россияне.

Судя по материалу на сайте медиа, например, 22 место занял известный российский олигарх Роман Абрамович с подписью "Standing with Ukraine" (Вместе с Украиной). Составители топа пишут, что бизнесмен "сыграл решающую закулисную роль как нейтральная сторона, содействующая мирным переговорам".

"Хотя он и не был официальным делегатом ни от одной из сторон, он выполнял функции посредника – роль, которую, как сообщается, просил президент Украины Владимир Зеленский. Он взял на себя эту неофициальную роль сразу же, когда началась война, и, как сообщается, помогал в обмене пленными, в некоторых аспектах сделки с зерном и во многом другом", — говорится в материале.

Кроме того, на символическом 52-м месте (В топе всего 50 позиций) расположился главарь боевиков ЧВК "Вагнера" террорист евгений пригожин (с подписью постскриптум). В его карточке такие строчки:

"Он вырвался из кандалов и начал недолговечное, но широко разрекламированное восстание против режима владимира рутина с помощью своей частной военной компании "Группа Вагнера". После публичной критики действий россии в войне на Украине, предполагаемого нападения на его войска в Бахмуте и напряженности в отношениях с Министерством обороны и Генеральным штабом россии, кульминацией которой стал приказ Группе Вагнера подписать контракты, которые сделали бы их военными подчиненными, он возглавил около 25 000 боевиков на захват города Ростова-на-Дону. 23 июня он начал вооруженный марш на Москву. Это было самое масштабное восстание за все 23-летнее правление путина", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что первое место в топе самых влиятельных евреев мира занял Сэм Олтмен — главный исполнительный директор OpenAI, которая разработала нейросеть ChatGPT.

Напомним, ранее мы писали о том, что 27 августа в россии официально заявили, что главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин погиб в результате авиакатастрофы.