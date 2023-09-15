Зеленського немає, зате є пригожин: новий топ-50 найвпливовіших євреїв світу від Jerusalem Post

Топ складається із 50 позицій

Видання The Jerusalem Post, яке у 2022 році назвало Володимира Зеленського самим впливовим євреєм року, цього року взагалі не включило його до свого рейтингу. При цьому у списку є відомі росіяни.

Судячи з матеріалу на сайті медіа, наприклад, 22 місце посів відомий російський олігарх Роман Абрамович з підписом "Standing with Ukraine" (Разом з Україною). Укладачі топу пишуть, що бізнесмен "зіграв вирішальну закулісну роль як нейтральна сторона, яка сприяє мирним переговорам".

"Хоча він і не був офіційним делегатом від жодної зі сторін, він виконував функції посередника – роль, яку, як повідомляється, просив президент України Володимир Зеленський. Він узяв на себе цю неофіційну роль відразу ж, коли почалася війна, і, як повідомляється, допомагав в обміні полоненими, у деяких аспектах угоди із зерном та багато в чому іншому", — йдеться у матеріалі.

Крім того, на символічному 52-му місці (у топі всього 50 позицій) розташувався ватажок бойовиків ПВК "Вагнера" терорист євген пригожин (з підписом постскриптум). У його картці такі рядки:

"Він вирвався з кайданів і почав недовговічне, але широко розрекламоване повстання проти режиму володира путина за допомогою своєї приватної військової компанії "Група Вагнера". Після публічної критики дій росії у війні в Україні, передбачуваного нападу на його війська в Бахмуті та напруженості у відносинах з Міністерством оборони та Генеральним штабом рф, кульмінацією якої став наказ Групі Вагнера підписати контракти, які зробили б їх військовими підлеглими, він очолив близько 25 000 бойовиків на захоплення міста Ростова-на-Дону, 23 червня він почав озброєний марш на москву. Найбільш масштабне повстання за все 23-річне правління путіна", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що перше місце в топі найвпливовіших євреїв світу зайняв Сем Олтмен – головний виконавчий директор OpenAI, що розробила нейромережу ChatGPT.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 27 серпня в Росії офіційно заявили, що ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин загинув в результаті авіакатастрофи.