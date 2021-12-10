Смішні єврейські жарти, які скрасять ваш вечір

Найсмішніші анекдоти про євреїв, які насмішать вас до сліз

Щоб ви не сумували в цей холодний зимовий вечір, "Телеграф" підготував нову порцію жартів для підняття настрою.

- Моня, пам’ятаєш, коли тобі було погано, я зварила тобі суп? - Ні, Раю, ти спочатку зварила суп, а потім мені було погано!

Увечері Рабінович нервово ходить перед своїм будинком, раз у раз поглядаючи на годинник. - Хвилююсь за свою Сару, - пояснює він сусідові. - А що з нею? - З нею мій автомобіль.

— Сьома, що там таке гримнуло на кухні? — Роза, у мене сталося осяяння: я бачив майбутнє!.. — І що там у майбутньому? — Ми купуємо нову цукорницю…

Одеса. Ювелірна майстерня. - Будь ласка, зробіть гравіювання "Сарі від Моні". Літній ювелір: - Я порадив би вам написати коротше: "Від Моні". Мало що…

— Сарочко, що тобі подарувати на Новий рік? — Та даруй, що хочеш! Головне, щоб хутро красиво відбивалося у сережках з діамантами!

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