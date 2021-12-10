Смішні єврейські жарти, які скрасять ваш вечір
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 83
Щоб ви не сумували в цей холодний зимовий вечір, "Телеграф" підготував нову порцію жартів для підняття настрою.
- Моня, пам’ятаєш, коли тобі було погано, я зварила тобі суп?
- Ні, Раю, ти спочатку зварила суп, а потім мені було погано!
Увечері Рабінович нервово ходить перед своїм будинком, раз у раз поглядаючи на годинник.
- Хвилююсь за свою Сару, - пояснює він сусідові.
- А що з нею?
- З нею мій автомобіль.
— Сьома, що там таке гримнуло на кухні?
— Роза, у мене сталося осяяння: я бачив майбутнє!..
— І що там у майбутньому?
— Ми купуємо нову цукорницю…
Одеса. Ювелірна майстерня.
- Будь ласка, зробіть гравіювання "Сарі від Моні".
Літній ювелір:
- Я порадив би вам написати коротше: "Від Моні". Мало що…
— Сарочко, що тобі подарувати на Новий рік?
— Та даруй, що хочеш! Головне, щоб хутро красиво відбивалося у сережках з діамантами!
Ще більше кумедних анекдотів про євреїв у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.