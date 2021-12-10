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Смішні єврейські жарти, які скрасять ваш вечір

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Смішні єврейські жарти, які скрасять ваш вечір

Найсмішніші анекдоти про євреїв, які насмішать вас до сліз

Щоб ви не сумували в цей холодний зимовий вечір, "Телеграф" підготував нову порцію жартів для підняття настрою.

- Моня, пам’ятаєш, коли тобі було погано, я зварила тобі суп?

- Ні, Раю, ти спочатку зварила суп, а потім мені було погано!

Увечері Рабінович нервово ходить перед своїм будинком, раз у раз поглядаючи на годинник.

- Хвилююсь за свою Сару, - пояснює він сусідові.

- А що з нею?

- З нею мій автомобіль.

— Сьома, що там таке гримнуло на кухні?

— Роза, у мене сталося осяяння: я бачив майбутнє!..

— І що там у майбутньому?

— Ми купуємо нову цукорницю…

Одеса. Ювелірна майстерня.

- Будь ласка, зробіть гравіювання "Сарі від Моні".

Літній ювелір:

- Я порадив би вам написати коротше: "Від Моні". Мало що…

— Сарочко, що тобі подарувати на Новий рік?

— Та даруй, що хочеш! Головне, щоб хутро красиво відбивалося у сережках з діамантами!

Ще більше кумедних анекдотів про євреїв у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти