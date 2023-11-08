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Предки с такими фамилиями были священниками или имели отношение к церкви: проверьте свою в списке

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
В храме Новость обновлена 08 ноября 2023, 16:18
В храме. Фото Фото: pixabay.com

В Украине есть ряд фамилий, которые связаны с церковью

Некоторые украинские фамилии несут в себе "церковный след". По ним можно с уверенностью сказать, что ваши предки были каким-то образом связаны с церковью или даже являлись священниками.

Об этом пишет "Весела Абетка". Речь идет о таких фамилиях как: Дяк, Дяченко,Спивак, Пономарь, Пономаренко.

В данном случае однозначно прослеживается "церковный след", поскольку "Дьяк" — это производное от дьякон (церковный чин), а пономарь — служитель православной церкви. Однако есть еще ряд фамилий, которые можно так или иначе связать с церковью: Паламарь, Паламаренко, Паламарчук.

Стоит отметить, что после окончания семинарий и Могилянской Академии в 18-19 веках люди получали отдельные фамилии. Они должны были отличать образованных священников от общей массы людей. К ним относятся:

  • Вознесенский,
  • Никольский,
  • Рождественский,
  • Спасокукоцкий,
  • Спасский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что были названы три самые популярные фамилии в Украине. Самая часто встречающаяся из них имеет более 150 тысяч носителей по всей стране.

Теги:
#Украина #История #Церковь #Священник #Фамилии #Происхождение