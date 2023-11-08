Предки с такими фамилиями были священниками или имели отношение к церкви: проверьте свою в списке

В Украине есть ряд фамилий, которые связаны с церковью

Некоторые украинские фамилии несут в себе "церковный след". По ним можно с уверенностью сказать, что ваши предки были каким-то образом связаны с церковью или даже являлись священниками.

Об этом пишет "Весела Абетка". Речь идет о таких фамилиях как: Дяк, Дяченко,Спивак, Пономарь, Пономаренко.

В данном случае однозначно прослеживается "церковный след", поскольку "Дьяк" — это производное от дьякон (церковный чин), а пономарь — служитель православной церкви. Однако есть еще ряд фамилий, которые можно так или иначе связать с церковью: Паламарь, Паламаренко, Паламарчук.

Стоит отметить, что после окончания семинарий и Могилянской Академии в 18-19 веках люди получали отдельные фамилии. Они должны были отличать образованных священников от общей массы людей. К ним относятся:

Вознесенский,

Никольский,

Рождественский,

Спасокукоцкий,

Спасский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что были названы три самые популярные фамилии в Украине. Самая часто встречающаяся из них имеет более 150 тысяч носителей по всей стране.