Как по фамилии понять, что к вашим предкам относились без уважения: проверьте свою

Все дело в суффиксе

Украинские фамилии могут много рассказать о предках носителя. Некоторые указывают на происхождение от людей, которые имели отношение к церкви, а другие могут говорить о том, что к предкам относились пренебрежительно.

Как рассказала генеалог Ольга Михайличенко, которая исследует вопрос украинских фамилий более 15 лет, суффикс может много рассказать о происхождении и трансформации фамилии. В частности суффиксы -ак, -как, -нак, -няк, -чак, -шак, -щак означали пренебрежительное отношение к человеку. По ее словам, такие фамилии как Байдак, Лошак, Повторак, Гурнак, Проскурняк, Дричак, Хижняк, Черняк давали, тем, к кому не испытывали большого уважения.

По словам исследовательницы, по суффиксам можно понять и то, как появилась фамилия. Например, окончания -ин, -ив присущи патронимическим фамилиям, которые произошли от патриарха рода. Сюда же можно отнести и фамилии с окончанием -ев.

Происхождение в фамилиях суффиксов -энко и -енко упоминается преимущественно со времен козачества. Они чаще всего имеют значение "сын": Василенко — сын Василия, Гриценко — сын Гриця, Стеценко — сын Стецька, Гончаренко — сын Гончара и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских родовых именах, которые давали людям, боровшимся за свободу Украины в различное время. Если ваша фамилия звучит так, то, возможно, ваши предки среди них.