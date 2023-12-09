Без західних технологій не полетять? У ЗСУ розкрили важливий факт про російські ракети

Іноземні комплектуючі використовують не тільки у ракетах

У російських ракетах, якими окупанти атакують українські міста, майже відсутні чипи російського виробництва. Зокрема, мікросхем з рф не було виявлено у ракеті X-101.

Про це повідомив представник центру досліджень трофейного і перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних сил України Андрій Рудик, пише "Ми-Україна". Він продемонстрував компонент з електронно-обчислювальної машини, що входить до складу стратегічної крилатої ракети X-101.

"Ми можемо побачити, що це лише одна із невеличких складових… Для чого потрібен цей компонент — він здійснює електронні обрахунки, обчислює їх і безпосередньо передає дані на бортовий комп'ютер для звіряння, наприклад з координатами, які задані в ракету і таке інше", – підкреслив Рудик.

Також, за словами представника Генштабу, іноземні комплектуючі є не лише у російських ракетах. Він підкреслив, що у безпілотниках, яким РФ атакує Україну, виявили численні іноземні компоненти.

"Оці всі чипи, якщо уважно подивитися, вони не російського походження, вони закордонного походження. Російських чипів тут немає. Вони намагаються замінити їх певним чином, щось там з'ясувати для себе, налагодити певні канали постачання. Але загалом, якщо ми говоримо про базову комплектацію даної ракети, про X-101 я говорю, то чипи тут більше саме закордонного походження", — зазначив Рудик.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що росіяни здатні виготовити близько 100 високоточних ракет на місяць.