"Ми не були до цього готові": військовий експерт розповів про нові технології, які РФ застосовує проти ЗСУ

Росіяни оптимізують безпілотники, щоб атакувати ЗСУ вночі

В останні тижні ворог суттєво збільшив кількість нічних атак, використовуючи FPV-дрони з камерами. Це виявилося несподіваним для ЗСУ.

Про це військовий експерт Сергій Флеш розповів у інтерв’ю "Фокусу". Він також пояснив, чому окупанти атакують у темну пору доби.

"Вночі на фронтах відбувається основна активність: ротація особового складу, евакуація поранених, підвезення боєприпасів, пересування техніки тощо. Тому, коли росіяни почали атакувати нас уночі, то встигли вихопити найкритичніші об'єкти й події, ми не були до цього готові. Зараз ми у відповідь теж перейшли до тактики нічних атак і нарощуємо кількість дронів. Це те, що саме зараз змінилося в стратегії застосування FPV", — пояснив Флеш.

Експерт розповів, що Росія закуповує тисячі камер нічного бачення у Китаї. Цими пристроями оптимізували FPV-дрони та почали атакувати Сили оборони. Флеш не розуміє, чому українським військовим про це не попередила розвідка.

"Чому українська розвідка не донесла це по всіх ЗСУ: хлопці, готуйтеся, по всіх фронтах полетять нічні дрони? Ми дізналися про це постфактум", ― сказав експерт.

Ідея застосування нічних камер не нова

Флеш розповів, що раніше обидві сторони використовували безпілотники з нічними камерами, але дуже рідко. Справа у вартості. Нічні технології вдвічі збільшують вартість дрону.

Тепер росіяни поставили такі оптимізовані безпілотники на конвеєр. За словами Флеша, вони першими закупили близько тисячі китайських нічних камер. І це виявилось дуже ефективним, тому вони продовжили використовувати технологію для атак.

"В останні три тижні це стало для нас буквально кошмаром, дуже вже багато нічних атак. Особливу проблему становлять атаки на наші катери і човни, які переправляються вночі через Дніпро на півдні", ― пояснив Флеш.

При цьому дрони з камерою досить вразливі для РЕБ. Нічне бачення є їхньою основною перевагою, стверджує експерт.

Ціна запитання

Оптимізація дрону може коштувати як 50, так і 500 доларів. Все залежить від якості та особливостей пристрою.

Найдешевші камери, які коштують 50 доларів, можуть бути ефективними у сутінках. Їх також можна використовувати у місячну ніч за умови, що небо буде ясним. У повній темряві їхня ефективність суттєво знижується.

Камери, які коштують близько 300-400 доларів, надійніші. Найдорожчі пристрої, вартість яких може сягати $500, є тепловізійними. Тобто, вони допомагають виявити людей, фіксуючи зображення у видимій частині спектра шляхом визначення різниці температури об’єкта та навколишнього середовища.

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