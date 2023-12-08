FPV-дрони окупантів не дають спокою ЗСУ: як 50 доларів можуть змінити ситуацію на передовій

Нові FPV-дрони окунантів оснащені нічними камерами

Бійці ЗСУ з передової повідомляють, що у листопаді російські окупанти почали активно використовувати не просто одноразові дрони з видом від першої особи (FPV), але і радикально їх покращили. Втім, і тут вони скоріше використали український досвід.

Ціна питання від 50 до 400 доларів

Як повідомляє український військовий експерт у сфері радіотехнологій та зв’язку Сергій Флеш у своєму Telegram-каналі, приблизно в середині листопада росіяни різко наростили використання FPV-дронів у нічний час. Тим самим окупанти взяли на озброєння український досвід використання таких безпілотників уночі.

"Їхнє рішення побудовано або на дешевій аналоговій нічній камері RunCam Night Eagle 3 ціною 50 доларів або на дорожчих нічних камерах ціною 250-400 доларів. Ці камери цифрові, не аналогові. Місяць. Вдень розвідка, вночі атаки. Більш дорогі працюють у темряві, але відстані візуального огляду гірші, ніж в аналоговому ПНО. Застосовуються за важливими цілями", — говорить про тактику застосування "нічних" FPV-дронів Сергій Флеш.

Справді, дешева нічна камера для подібних дронів коштує від 50 доларів, а сам дрон ціною всього кілька сотень доларів може знищувати техніку, вартість якої сягає 135 млн доларів.

Зазначимо, що саме ЗСУ ще у 2022 році першими додумалися розмістивши на недорогих FPV-дронах заряд вибухівки, перетворивши їх на потужний та недорогий засіб ураження ворога.

При цьому, як пише Сергій Флеш, реальністю стає система самонаведення FPV, що дозволить повністю нейтралізувати РЕБ, точно вражати цілі, що рухаються, збільшити дальність польоту дрону, а для 90% цілей більше не потрібен пілот-професіонал з довгою підготовкою.

При цьому левова частка FPV-дронів та нічної техніки для їх застосування, як стверджує військовий експерт, надходить до РФ з Китаю.

Це стане проблемою, кажуть на фронті

Як пише в соцмережі X боєць ЗСУ Валерій Нев, під тим же Бахмутом атаки нічних FPV-дронів ворога ще не стали масовими, але вже звичними. Не завжди вони точні, але це вже сполох для генералів та керівників ВПК.

"Згодом їх кількість збільшиться і тоді ви втомитеся ходити на похорони. Це не лише питання поразки нашої техніки та наших солдат під час бою. Це ще питання безпечної евакуації поранених, безпечної зміни піхоти на позиціях, логістики, підвезення БК, їжі. Це скоро стане великою проблемою і розпочати вирішувати її потрібно було ще вчора", — стверджує військовослужбовець.

Як підкреслив боєць, всі на передку розуміють ризики та готові до цього, але все ж таки не хотіли б загинути під час заняття побутовими речами через тотальну перевагу нічних FPV-дронів окупантів, а краще зробити це в бою зі зброєю в руках.

А словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, Україна нарощує обсяги виробництва дронів, у тому числі як найменших та найдешевших FPV, яких потрібно дуже багато, так і далекобійних аналогів російських "шахедів".