Атакували балістикою та дронами: що відомо про нічний удар по Україні

Усього було зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА "Shahed-136/131"

У ніч проти 11 грудня російські окупанти знову атакували Україну ракетами та дронами. Обстріл було здійснено з території тимчасово окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек.

Про це повідомили у Повітряних силах України. Зазначається, що цієї ночі силами ППО було знищено 18 ударних безпілотників та 8 балістичних ракет.

"Усього зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА "Shahed-136/131". Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість – у Миколаївській області. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи оборони України", — йдеться у повідомленні.

Приблизно о 4-й годині ранку окупанти здійснили удари вісьмома балістичними ракетами по Київській області. Удару було завдано з північного напрямку, попередньо – з Брянської області Росії. Усі вісім цілей були знищені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 грудня росіяни атакували Київ та область крилатими ракетами. Внаслідок падіння уламків є пошкодження приватних будинків у кількох громадах області.