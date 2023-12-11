Рус

Атакували балістикою та дронами: що відомо про нічний удар по Україні

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
653
Стали відомі подробиці нічної атаки по Україні Новина оновлена 11 грудня 2023, 07:22
Стали відомі подробиці нічної атаки по Україні. Фото Колаж "Телеграф"

Усього було зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА "Shahed-136/131"

У ніч проти 11 грудня російські окупанти знову атакували Україну ракетами та дронами. Обстріл було здійснено з території тимчасово окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек.

Про це повідомили у Повітряних силах України. Зазначається, що цієї ночі силами ППО було знищено 18 ударних безпілотників та 8 балістичних ракет.

"Усього зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА "Shahed-136/131". Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість – у Миколаївській області. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи оборони України", — йдеться у повідомленні.

Приблизно о 4-й годині ранку окупанти здійснили удари вісьмома балістичними ракетами по Київській області. Удару було завдано з північного напрямку, попередньо – з Брянської області Росії. Усі вісім цілей були знищені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 грудня росіяни атакували Київ та область крилатими ракетами. Внаслідок падіння уламків є пошкодження приватних будинків у кількох громадах області.

Теги:
#Україна #Обстріл #ППО #Війна #Ракети #Повітряні Сили #Дрони