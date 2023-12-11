Втрати у 8 разів більші, ніж у ЗСУ: Сирський докладно розповів про наступ Росії (карти)

Окупанти роблять ставку саме на людський ресурс

Армія Росії продовжує атакувати Сили оборони, намагаючись досягти успіхів. У ЗСУ детально розповіли про обстановку на фронті.

Про це інформує командувач Сухопутних військ генерал Сирський. За його даними, окупанти продовжують ведення наступальних дій на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Щоб створити умови для блокування Куп’янська, противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка. Втім, зазначає командувач, росіяни зазнають значних втрат у живій силі. У зв’язку з цим вони вже розпочали перекидання штурмових резервів у цей район.

Крім того, активні наступальні дії російські окупанти здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська.

"На Лиманському напрямку ворог веде наступ з метою витіснення наших військ за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва. Проводить безуспішні штурмові дії на напрямку Житлівка, Терни та постійно здійснює переміщення особового складу з території російської федерації для доукомплектування штурмових підрозділів.Також значні зусилля російські окупанти зосереджують на Бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута. Для штурмових дій вони використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту", — йдеться в повідомленні.

Разом з цим, незважаючи на складні умови та безперервні наступальнідії окупантів наші воїни стійко утримують займані рубежі, виявляють високий професіоналізм, мужність та героїзм. І це дає результат. За інформацією Сирського, на сході України втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських Сил оборони.

"Не зважаючи на це, російські окупанти роблять ставку саме на людський ресурс. На відміну від ворога, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння. Лише за листопад сили оборони знищили близько одинадцяти тисяч особового складу ворога та понад 1100 одиниць військової техніки: близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів", — повідомляє Сирський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що У ISW розповіли, чому росіяни так активізувалися на фронті.