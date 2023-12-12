На зразок білогвардійців: в армії Путіна нова ідея щодо штурмових загонів

Туди увійдуть слабо мотивовані офіцери, які не здатні до командування підлеглими

Командувач російського окупаційного угрупування військ "Дніпро", генерал Михайло Теплинський, наказав створювати штурмові підрозділи з офіцерів.

Таку заяву зробив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Подробиці він озвучив в ефірі телемарафону.

"Це якісь ударні батальйони, на зразок білогвардійських частин 20-х років минулого століття. Основні критерії для офіцерів, якими комплектують штурмові підрозділи — це нездатність до командування підлеглими, особиста недисциплінованість та слабка мотивація", — розповів він.

За словами представника Генштабу ЗСУ, Теплинський не має авторитету серед російських військовослужбовців. Там вважають, що генерал не дбає про життя особового складу.

"Досить повсякденна і прозаїчна ситуація як для російських командувачів", — сказав Ковальов.

Нагадаємо, що у січні 2023 року стало відомо, що у Путіна вирішили усунути з посади генерала Михайла Теплинського. Британська розвідка тоді повідомляла, що "звільнення Теплинського, ймовірно, є ще одним симптомом тривалих розбіжностей у вищій ієрархії російської операції, оскільки генерал Валерій Герасимов намагається запровадити одноосібне керівництво військовою кампанією".

Але вже у квітні з’явилася інформація про повернення на фронт одного з ключових російських генералів, командувача Повітряно-десантних військ Михайла Теплинського.

Раніше "Телеграф" писав, що армія Росії постачається взуттям, яке допомагають робити компанії з Європи.