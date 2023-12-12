По образцу белогвардейцев: в армии Путина новая идея насчет штурмовых отрядов

Туда войдут слабо мотивированные офицеры, которые неспособны к командовать подчиненными

Командующий российской оккупационной группировкой войск "Днепр", генерал Михаил Теплинский, приказал создавать штурмовые подразделения из офицеров.

Такое заявление сделал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев. Подробности он озвучил в эфире телемарафона.

"Это некие ударные батальоны, по образцу белогвардейских частей 20-х годов прошлого века. Основные критерии для офицеров, которыми комплектуют штурмовые подразделения — это неспособность к командованию подчиненными, личная недисциплинированность и слабая мотивация", — рассказал он.

По словам представителя Генштаба ВСУ, Теплинский не пользуется авторитетом среди российских военнослужащих. Там считают, что генерал не заботится о жизни личного состава.

"Довольно обыденная и прозаичная ситуация как для российских командующих", — сказал Ковалев.

Напомним, что в январе 2023 года стало известно, что у Путина решили отстранить от должности генерала Михаила Теплинского. Британская разведка тогда сообщала, что "освобождение Теплинского, вероятно, является еще одним симптомом длительных разногласий в высшей иерархии российской операции, поскольку генерал Валерии Герасимов пытается ввести единоличное руководство военной кампанией".

Но уже в апреле появилась информация о возвращении на фронт одного из ключевых российских генералов, командующего Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинского.

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