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Війна з "невидимками": чим ЗСУ можуть пробити радіоелектронний щит РФ

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Так полюють на дрони за допомогою спеціальних рушниць Новина оновлена 13 грудня 2023, 11:35
Так полюють на дрони за допомогою спеціальних рушниць. Фото Відкриті джерела

Розробка і впровадження сучасних українських систем РЕБ – один із найбільших пріоритетів Сил оборони.

У цю гонку активно вступили приватні компанії – зокрема, учасник NAUDI, розробник РЕБ- і РЕР-систем Kvertus. Про це йдеться у сюжеті "Фактів тижня".

Наразі росіяни активно використовують на фронті спуфінг — підміну сигналів супутників за допомогою сигналів із землі. Для цього використовують засоби радіоелектронної боротьби. Зокрема, ними можна знищувати десятки дронів. На жаль, у росіян вистачає подібної зброї — є десятки видів. Свого часу наш ворог зробив висновки із війни в Грузії, тож напрацювали собі чимало РЕБ-систем.

Для того, аби мати можливість протистояти російській армії ефективно, українські бійці постійно змінюють підхід до радіоелектронної боротьби. Та головний акцент не на кількості, а на точності й технологічності.

Флагманська розробка компанії NAUDI – це антидрон-рушниця.

"Вона блокує шість різних каналів зв’язку, в тому числі вона ефективна проти FPV-дронів", – розповідає директор компанії Kvertus Ярослав Філімонов.

Попри те, що росіяни намагаються переймати окремі навички ведення боротьби у ЗСУ, якісно вони дуже відстають від нашої армії.