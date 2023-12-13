Война с "невидимками": чем ВСУ могут пробить радиоэлектронный щит РФ

Разработка и внедрение современных украинских систем РЭБ – один из самых больших приоритетов Сил обороны.

В эту гонку активно вступили частные компании – в частности, участник NAUDI, разработчик РЭБ- и РЭР-систем Kvertus. Об этом говорится в сюжете "Фактов недели".

Пока россияне активно используют на фронте спуфинг — замену сигналов спутников с помощью сигналов с земли. Для этого используются средства радиоэлектронной борьбы. В частности, ими можно уничтожать десятки дронов. К сожалению, у россиян хватает подобного оружия – есть десятки видов. В свое время наш враг сделал выводы из войны в Грузии и наработали себе немало РЭБ-систем.

Для того чтобы иметь возможность противостоять российской армии эффективно, украинские бойцы постоянно меняют подход к радиоэлектронной борьбе. Но главный акцент не на количестве, а на точности и технологичности.

Флагманская разработка компании NAUDI – это антидрон-ружье.

"Она блокирует шесть разных каналов связи, в том числе она эффективна против FPV-дронов", – рассказывает директор компании Kvertus Ярослав Филимонов.

Несмотря на то, что россияне пытаются подражать отдельным навыкам ведения борьбы в ВСУ, качественно они очень отстают от нашей армии.