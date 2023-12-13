"Мар’їнка впала"? Що змінилося на фронті та які є тривожні новини

Загарбники продовжують проводити штурмові дії

За останні кілька днів на воєнній карті України з’явилися зміни. На кількох напрямках російські окупанти мають успіхи. Зокрема, вони захопили південну частину Мар’їнки. При цьому в соцмережах пишуть тривожні повідомлення про важку ситуацію в Мар’їнці.

Український журналіст Роман Шрайк у своєму Telegram-каналі проаналізував слова аналітиків DeepState про те, що відбувається на фронті. Він підкреслив, що йдеться про зміни у Бахмуті, Авдіївці, Роботіно та Мар’їнці.

Так, аналітики DeepState відзначають, що ворог мав успіх на південь від Бахмута. Тривають бої за висоту 215.7, Силам Оборони поки що вдається утримати позиції, хоч ворог і зайняв чималу частину окопів поряд.

Бахмут. Зміни на карті за один день

За останні кілька діб російські загарбники проводили штурмові дії біля Авдіївки щонайменше у 16 місцях. Промка захоплена ворогом. Ідуть бої між Ясинуватським провулком та вулицею Колосова.

"Авдіївська промка знаходиться на висоті по відношенню до самого міста, відповідно її втрата негативно позначиться на оперативно-тактичному становищі сусідніх підрозділів", — пояснив Шрайк.

Авдіївка. Зміни на карті за два дні

Також зазначається, що росіяни захопили південну частину Мар’їнки. Разом з тим вони мали успіх на південь від самої Мар’їнки та на північ від Новомихайлівки. Окупанти проводять штурмові дії на південь від Новомихайлівки.

Мар’їнка. Зміни на карті за три дні

На Запорізькому відрізку ворог атакує на південь і на захід від Роботиного і має частковий успіх.

Робітине. Зміни на карті за один день

Ситуація у Мар’їнці: що пишуть у мережі

Народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зробив тривожний пост про Мар’їнку. За його словами, там украй важка ситуація.

"За Мар’їнкою ситуація дуже важка. Я не можу знайти слова, щоб сказати, наскільки наша армія – неймовірна. Тримаємося", — сказав він.

Водночас український політичний діяч, голова інформаційного відділу "Правого сектору" з лютого по грудень 2014 року Борислав Береза у своєму Telegram-каналі написав таке:

"Мар’їнка впала. До Курахового – менш як 14 км прямою дорогою. Поля, посадки, хутір та невелике село. Після Авдоса (Авдіївки, — Ред.) вони всі сили кинуть на прорив у напрямку Курахово-Вугледара. Майже впевнений, що тут буде наступний наступальний кулак орків. Скоро на нас чекає "фортеця Курахове".Поки є час і ще ніхто не займав найкращі підвали в місті — потрібно йти вишукувати територіально найбезпечніші й стратегічно найвдаліші підвали для аеророзвідки.Я дуже хочу помилятися. Але дійсно днями поїдемо підшукувати нові льотні точки".

Також він додав, що ворог захопив південну частину Мар’їнки. На крайній будівлі південної частини міста вони вже встигли встановити прапори. Береза пояснює, що це не повне взяття Мар’їнки. ЗСУ все ще контролюють невелику північну частину міста.

"Але ЗСУ, крім того, що зняли терикон під Горлівкою, зайняли ще кілька позицій, бої на підступах міста! Під Роботине дуже важко, наші пройшли близько 500 метрів і взяли посадку!", — підсумував він.

Що кажуть військові

Про це командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив у своєму Telegram-каналі, що Авдіївському та Мар'їнському напрямках українські військові продовжують стійко тримати оборону. А на Таврійському напрямку Сили оборони України минулої доби знищили 28 одиниць техніки ворога.

"Загальні втрати ворога склали 401 людина. Знищено 28 одиниць військової техніки. Зокрема, 13 танків, 12 ББМ та 1 артсистема. Ще 10 одиниць техніки ворога пошкоджено", — сказав він.

Також було знищено всього в операційній зоні ЗСУВ Таврія, ворог за минулу добу завдав 3 авіаударів, провів 80 бойових зіткнень і здійснив 658 артобстрілів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на одному з напрямків українські військові мають успіхи внаслідок вдалих контратак.